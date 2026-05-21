Neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya Tunceli'de görüntülendi
21.05.2026 - 18:59
Tunceli'de koruma altında bulunan ve nadir görülen lekeli Türk semenderi görüntülendi.
Tunceli'de genellikle orman açıkları, su kenarları ve taşlık alanlarda rastlanan lekeli Türk semenderi, doğa koruma görevlisi Murat Özel tarafından görüntülendi.
Suriye, Lübnan, İsrail, Irak, İran ve Türkiye'de yaşayan semenderin 3 alt türü de bulunuyor.
Türk Semenderi olarak da bilinen Salamandra infraimmaculata'nın neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor.
