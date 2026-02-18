Nesli tükenme tehlikesi altında kırmızı listedeki ormanın hayaleti vaşak fotokapana takıldı
18.02.2026 - 18:34Güncellenme Tarihi:
Kırıkkale'de kurulan fotokapanlara yansıyan yaban hayvanları, bölgedeki biyolojik çeşitliliği gözler önüne serdi. Görüntülerde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan vaşak da yer aldı.
1
Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki zengin yaban hayatını gözler önüne serdi.
2
Farklı tarihlerde kaydedilen görüntülerde vaşak, karaca, kurt, tilki, porsuk ve tavşan gibi birçok tür doğal yaşam alanlarında objektife takıldı.
3
Ormanlık ve dağlık bölgelerde kurulan fotokapanlar sayesinde gece ve gündüz saatlerinde hareket eden hayvanların davranışları kayıt altına alındı.
4
Özellikle nadir görülen vaşağın sakin yürüyüşü, kurtların iz sürmesi ve diğer yaban hayvanlarının bölgede yiyecek arayışı dikkat çekti.