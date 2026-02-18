GAZETE VATAN ANA SAYFA
Nesli tükenme tehlikesi altında kırmızı listedeki ormanın hayaleti vaşak fotokapana takıldı

18.02.2026 - 18:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Kırıkkale'de kurulan fotokapanlara yansıyan yaban hayvanları, bölgedeki biyolojik çeşitliliği gözler önüne serdi. Görüntülerde, nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin kırmızı listesinde yer alan vaşak da yer aldı.

1

Kırıkkale'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki zengin yaban hayatını gözler önüne serdi.

Farklı tarihlerde kaydedilen görüntülerde vaşak, karaca, kurt, tilki, porsuk ve tavşan gibi birçok tür doğal yaşam alanlarında objektife takıldı.

Ormanlık ve dağlık bölgelerde kurulan fotokapanlar sayesinde gece ve gündüz saatlerinde hareket eden hayvanların davranışları kayıt altına alındı.

Özellikle nadir görülen vaşağın sakin yürüyüşü, kurtların iz sürmesi ve diğer yaban hayvanlarının bölgede yiyecek arayışı dikkat çekti.