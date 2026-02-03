Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku Bodrum sahilinde görüntülendi

GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.02.2026 - 18:38

Kaynak: MUĞLA İHA/AA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde nesli tehlike altında olan Akdeniz foku görüntülendi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan Koyunbaba sahilinde kıyıya çıkan bir Akdeniz foku, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu gözlenen Akdeniz foku, bir süre sahilde hareketsiz şekilde uzanarak vakit geçirdi.

O anları fark eden sahildeki vatandaşlar, nadir görülen fokun etrafında toplandı. Bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları ise Akdeniz fokunu uzun süre görüntüledi.

Sahildeki hareketlilik sırasında bir vatandaşın foka temas etmesi üzerine irkilen hayvan, kısa süre sonra bulunduğu yerden ayrılarak yeniden denize girdi.

Fok, bir süre su yüzeyinde görüldükten sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, yapılan gözlemlerde Akdeniz fokunun kuyruğunda yara bulunduğu dikkati çekti.

Akdeniz foklarının koruma altında olduğu hatırlatılırken, uzmanlar bu tür canlılara yaklaşılmayacağını ve temas edilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.