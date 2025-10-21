Nehir üzerine kuruluyor, ilçenin kaderi değişecek! 150 milyon TL'ye mal olacak dev proje
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilecek ve ilçenin çehresini değiştirecek olan şişme kauçuk savak projesinin temeli, düzenlenen törenle atıldı.
Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri üzerine inşa edilecek olan şişme lastik savak için temel atma töreni düzenlendi. Nehir üzerinde yaklaşık 5 kilometrelik bir alanı göl haline getirerek ilçe turizmine ve ekonomisine katkı sağlayacak olan proje, yaklaşık 150 milyon TL'ye mal olacak.
Törende konuşan Vali Çalgan, "Osmancık, kalesiyle, Koyunbaba Köprüsü'yle, Koyunbaba Türbesi'yle, pirinciyle bir marka şehir. İnşallah bu şişme savakla da küçük bir Venedik olacak. İçinde insanların gezmek için sandallarla dolaştığı, yine su sporlarının yapıldığı, şehrimizin marka değerine marka katacak bir durum söz konusu olacak. Osmancık spor altyapısıyla, kültür altyapısıyla, eğitim altyapısıyla, kamu hizmet binalarıyla ve Dutludere sulama projesi tamamlandığında 55 milyon metrekare yeni sulanabilir arazinin devreye girmesiyle ekonomik yönden de, kültürel, sosyal her yönüyle inşallah daha da parlak bir geleceği yaşayacak" dedi.Miletvekili Kaya da. "Bir hayalimiz vardı. Bu şehrin içinden geçen ırmağın kenarında insanlar yürüsün, gezsin, spor yapsın, eğlensin, içerisindeki kanaldan gemiler, tekneler, kanolar gelsin ve su sporları olsun. insanlar burada sosyal hayatlarını güzelleştirsin. Ve inşallah bugün bunun bir adımını atıyoruz. Devlet Su İşlerimiz, Dutludere Sulama Projesi içerisinde burayı da yapacak. Burası inşallah güzel bir hizmet olacak" diye konuştu.
Projenin detaylarıyla ilgili bilgi veren Devlet Su işleri 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, "Osmancık ilçemizde yapımı devam eden ve toplam maliyeti yaklaşık 1 milyar 750 milyon TL olan, tamamlandığında 5 bin 457 hektar tarım arazisini suyla buluşturacak olan Çorum Obruk Dutludere sulaması ikmali işi kapsamında Kızılırmak Nehri üzerinde su seviyesini yükselterek, nehir üzerinde sosyal faaliyetlerin önünü açacak, şehrimizin daha da güzelleşmesine katkı sağlayarak değer katacak, toplam 150 milyon TL maliyetli savak imalatına bugün başlıyoruz. Bugün aynı zamanda Kızılırmak Nehri Osmancık geçişinin rusubat ve otlardan temizlenerek daha güzel bir görüntüye sahip olması için temizlik çalışmalarına da bugün itibarıyla başlıyoruz inşallah" şeklinde konuştu.