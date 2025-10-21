Nehir üzerine kuruluyor, ilçenin kaderi değişecek! 150 milyon TL'ye mal olacak dev proje

3

Törende konuşan Vali Çalgan, "Osmancık, kalesiyle, Koyunbaba Köprüsü'yle, Koyunbaba Türbesi'yle, pirinciyle bir marka şehir. İnşallah bu şişme savakla da küçük bir Venedik olacak. İçinde insanların gezmek için sandallarla dolaştığı, yine su sporlarının yapıldığı, şehrimizin marka değerine marka katacak bir durum söz konusu olacak. Osmancık spor altyapısıyla, kültür altyapısıyla, eğitim altyapısıyla, kamu hizmet binalarıyla ve Dutludere sulama projesi tamamlandığında 55 milyon metrekare yeni sulanabilir arazinin devreye girmesiyle ekonomik yönden de, kültürel, sosyal her yönüyle inşallah daha da parlak bir geleceği yaşayacak" dedi.Miletvekili Kaya da. "Bir hayalimiz vardı. Bu şehrin içinden geçen ırmağın kenarında insanlar yürüsün, gezsin, spor yapsın, eğlensin, içerisindeki kanaldan gemiler, tekneler, kanolar gelsin ve su sporları olsun. insanlar burada sosyal hayatlarını güzelleştirsin. Ve inşallah bugün bunun bir adımını atıyoruz. Devlet Su İşlerimiz, Dutludere Sulama Projesi içerisinde burayı da yapacak. Burası inşallah güzel bir hizmet olacak" diye konuştu.