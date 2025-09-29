Ne makine ne de fabrika! Kazanlar kaynıyor, asırlık gelenek yaşatılıyor

3

Yağcık köyünde eski dönemlerde hemen hemen bütün ailelerin üzüm bağı olduğunu söyleyen pekmez üreticilerinden Çetin Çelik, " Bizlerin dedeleri, onların babaları o dönemlerde pekmez yapmışlar. O zamanlar satma söz konusu olmadığı için ilk etapta kendi tüketecekleri pekmezi üretmişler. Bahsettiğimiz yıllar ülkenin ekonomik olarak sıkıntıda olduğu yıllar. O dönem bağcılık ve pekmez çok değerliymiş. Benim için pekmez yapımı ekonomik beklentiden ziyade bir hobi. Dedelerimizin yetiştirdiği üzüm bağlarının devam etmesi düşüncesiyle pekmez yapımını sürdürüyoruz" diye konuştu.