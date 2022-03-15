Ne Feghouli, ne Marcao, ne Kerem... Galatasaray'ın gizli liderini açıkladı
Galatasaray - Beşiktaş derbisinden sonra maçın yorumunu yapan ünlü yazarlardan Güntekin Onay ve Uğur Meleke sarı kırmızılı takımın saha içerisindeki gizli liderini açıkladı. Onay Beşiktaş'ın mağlubiyetini Önder Karaveli'ye bağlarken Meleke 'Barcelona'da olan Barcelona'da kalır' ifadelerine yer verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi karşısında özellikle ilk yarıda üstün bir oyun sergiledi ve sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Galatasaray'a derbide galibiyeti getiren golleri, 22 ve 32. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu attı. Milli futbolcunun kaydettiği 2 golün asisti de Mostafa Mohamed'den geldi. Beşiktaş'ın tek sayısını ise 85. dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti.
GÜNTEKİN ONAY
G.Saray, 45 bin taraftarının önünde son derece istekli, kararlı ve baskılı başladı. Beşiktaş’ta ise Önder Karaveli, böyle bir derbiyi kaldırıp kaldıramayacağı tartışılacak bir 11 sürdü sahaya. Batshuayi ve Larin kulübede, ne verecekleri asla bilinmeyen Güven ve Kenan sahada. 2 golde de hatası olan Necip; Serdar ve Montero yerine stoper pozisyonunda.
Önder Hoca bir kez daha yanlış tercihleriyle sınıfta kaldı. Sonradan hatalarını değişliklerle düzeltti ve ikinci 45 dakikayı 1-0 kazandı ancak iş işten geçmişti. Dün fiziksel ve mental olarak yorgun olması gereken Galatasaray, daha diri ve agresif idi ve ilk yarıdaki iyi futboluyla haklı bir galibiyet elde etti.
UĞUR MELEKE
Domenec Torrent’in Beşiktaş derbisine çıkarken elinde iki farklı oyun opsiyonu vardı: Birisi, ligdeki sekiz maçın 5-6’sında uygulamaya çalıştığı dominant oyun. İç saha oyunu. Diğeriyse perşembe akşamı Avrupa Ligi’nde Barcelona’ya karşı uyguladıkları geçiş oyunu. Geride organize duran, rakibinin tamamlayamadığı hücumlarda hızlı çıkan bir pragmatik strateji.
İlk devreyi de yüzde 55 topla oynayarak, şutlarda 11-2, rakip ceza alanında topla buluşmada 19-5 gibi ezici üstünlükler kurarak bitirdi. İki farklı haklı bir üstünlükle girdi içeriye. İkinci devrede gerek Beşiktaş’ın yenileri, gerekse Galatasaray’ın vites küçültmesiyle maçın tonu değiştiyse de, skoru korumayı bildi Torrent’in talebeleri.
Galatasaray’da Nelsson-Marcao yine kusursuza yakın oynadılar. Mustafa Muhammed-Kerem Aktürkoğlu uyumlarıyla dört net pozisyon yarattılar, ikisini attılar. Ancak ilk iki ay sonunda “Torrent bu takımda neyi değiştirebildi” sorusunun cevabı sanki kanatlarda gizli. Torrent geldikten sonra bekler ve açıkların aynı koridorda kalmamaları, Galatasaray’daki en önemli gelişim.
Galatasaray, ligde “kalesinde gol beklentisi” konusunda sicili en kötü 2 takımdan biri. Normalde kalelerinde 37 gol görmeleri gerekirken 41 gol yemişlerdi düne kadar. Ve buna Muslera-Pena arasındaki kalecisiz sürecin sebep olduğu ortada. Pena geldi, sadece kurtarışlarıyla değil, oyun görüşü ve liderliğiyle de direkt tesir etti bence. Sahada bazen sadece onu izliyorum. Sürekli konuşuyor, komut veriyor, yönlendiriyor. Pena’nın varlığı Galatasaray’ın tüm geri dörtlüsünün performansını artırdı net bir biçimde.
Beşiktaş, Süper Lig’in ilk yarısını Konya’da Vida-Montero savunma ikilisiyle bitirdi. İkinci devreyi Rize’de üçlü savunma Welinton-Vida-Montero’yla açtı. Ardından Gaziantep’e karşı Necip-Welinton, Karagümrük ve Malatya önünde Necip-Vida oynadı. Antalya’ya karşı tekrar üçlüye dönüldü: Necip-Vida-Montero...
Tamam bu 11 maçta muhakkak ki sakatlık-ceza sebepli zorunlu değişiklikler de yaşanmıştır ama bir takımın savunma göbeği bu kadar istikrarsız olmaz. Olamaz. Savunma göbeğinde bu kadar değişimi City de yapsa, Real de yapsa, Bayern de yapsa aksayabilirdi bence... Nitekim aksadı da. Dün Galatasaray’ın ilk devrede bulduğu her iki golde Necip’in hataları var. Birinde de Umut Meraş’ın... Yine de özellikle altını çizmek istiyorum: Ben bu gollerde faturanın bireylere değil, Beşiktaş savunmasındaki istikrarsızlığa ve ondan doğan uyumsuzluğa kesilmesi tarafındayım.
Sonra dakika 38 oldu, Karaveli iki değişiklik yapmak için kenara geldi. Değişiklik için devreyi beklememesi doğruydu, ama bence pansumanın en azından birini yanlış bölgeye yaptı. Evet, Kenan etkisizdi. Fakat Beşiktaş’ın daha büyük sorunu, o dakikaya kadar geriden pasla çıkamamalarıydı. Galatasaray presle defalarca arıza yaşattı siyah beyazlılara... Geriden çıkabilmek için o dakikada merkeze Josef, sol beke Rıdvan enjeksiyonu daha doğru olabilirdi. Josef hamlesi 45’te geldi zaten.
Beşiktaş’ın bu sezon Süper Lig’de korner+frikiklerden bulduğu gol toplamı üç. Bu kategoride Süper Lig’deki 20 takım içinde 19’uncu sırada bulunuyorlar. Beşiktaş’tan kötü tek takım Karagümrük. Peki siyah beyazlıların rachid Ghezzal gibi harika bir kornercisi, atiba Hutchinson-Domagoj Vida gibi iyi hava silahları varken bu departmanda neden bu kadar gerideler? Neden sadece Necip Uysal ön direğe koşunca bir tehdit yaratabiliyorlar? Bu konuda hafta içinde set çalışıyormuş izlenimi vermiyorlar bana.