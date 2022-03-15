Ne Feghouli, ne Marcao, ne Kerem... Galatasaray'ın gizli liderini açıkladı

Tamam bu 11 maçta muhakkak ki sakatlık-ceza sebepli zorunlu değişiklikler de yaşanmıştır ama bir takımın savunma göbeği bu kadar istikrarsız olmaz. Olamaz. Savunma göbeğinde bu kadar değişimi City de yapsa, Real de yapsa, Bayern de yapsa aksayabilirdi bence... Nitekim aksadı da. Dün Galatasaray’ın ilk devrede bulduğu her iki golde Necip’in hataları var. Birinde de Umut Meraş’ın... Yine de özellikle altını çizmek istiyorum: Ben bu gollerde faturanın bireylere değil, Beşiktaş savunmasındaki istikrarsızlığa ve ondan doğan uyumsuzluğa kesilmesi tarafındayım.