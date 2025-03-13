Ne Adana ne de Antalya: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu! 15 Mart'ta pik yapacak

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre; Önümüzdeki günlerde Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının ise ülke genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Bu noktada akla gelen ilk soru: Dünya her ay daha da mı ısınıyor? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Her ay daha fazla ısınıyoruz demek doğru olmasa da genel eğilimde bir sıcaklık artışı söz konusu. Bunun en önemli nedenlerinden biri deniz suyu sıcaklıklarının artıyor olması.El Niño ve La Niña gibi durumlar deniz suyu sıcaklıklarını etkileyerek, dünya genelinde sıcaklıkları artırıyor. Ancak bu artış, dünya genelinde homojen bir şekilde dağılmıyor. Bazı bölgeler çok daha sıcakken, bazı bölgeler daha soğuk kalabiliyor” dedi ve ekledi: