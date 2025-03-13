Ne Adana ne de Antalya: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu! 15 Mart'ta pik yapacak
Mart ayının gelişiyle birlikte kışın izleri hızla silinmeye başladı. Son birkaç gündür güneşli havaların etkisiyle sıcaklıklar belirgin şekilde artarken, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası da Akdeniz üzerinden ülkemize giriş yaptı. Peki en yüksek sıcaklık hangi kentlerde ölçüldü? Sıcak havası ile ön plana çıkan adana rekoru başka bir kente kaptırdı. MGM ve uzmanlar art arda duyurdu. Sıcak hava 15 Mart'ta pik yapacak. İşte detaylar...
• 13 Mart 2025 - 10:05 • Son Güncelleme:
• 13 Mart 2025 - 10:05 • Son Güncelleme: