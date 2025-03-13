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GündemNe Adana ne de Antalya: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu! 15 Mart'ta pik yapacak
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Ne Adana ne de Antalya: Türkiye'nin en sıcak ili belli oldu! 15 Mart'ta pik yapacak

Mart ayının gelişiyle birlikte kışın izleri hızla silinmeye başladı. Son birkaç gündür güneşli havaların etkisiyle sıcaklıklar belirgin şekilde artarken, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası da Akdeniz üzerinden ülkemize giriş yaptı. Peki en yüksek sıcaklık hangi kentlerde ölçüldü? Sıcak havası ile ön plana çıkan adana rekoru başka bir kente kaptırdı. MGM ve uzmanlar art arda duyurdu. Sıcak hava 15 Mart'ta pik yapacak. İşte detaylar...

• 13 Mart 2025 - 10:05 • Son Güncelleme:
• 13 Mart 2025 - 10:05 • Son Güncelleme:
1Ne Adana ne de Antalya: Türkiyenin en sıcak ili belli oldu 15 Martta pik yapacak

Mart'la birlikte kışın izleri hızla silinmeye başladı. Son birkaç gündür güneşli havaların etkisiyle sıcaklıklar belirgin şekilde artarken, Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası da Akdeniz üzerinden ülkemize giriş yaptı. Ülke genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken en sıcak iller belli oldu.

2Ne Adana ne de Antalya: Türkiyenin en sıcak ili belli oldu 15 Martta pik yapacak

Türkiye'de 12 Mart tarihinde gerçekleşen en yüksek sıcaklık, Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 31,4 derece olarak kaydedildi.Meteoroloji verilerine göre, 12 Mart tarihinde saat 06:00 ile 18:00 arasında ülke genelinde en yüksek sıcaklıklar şu şekilde ölçüldü:

3Ne Adana ne de Antalya: Türkiyenin en sıcak ili belli oldu 15 Martta pik yapacak

"Zonguldak, Devrek: 31,4 derece, Giresun, Espiye: 31,2 derece, Zonguldak, Çaycuma: 30,8, Rize, Çayeli 30,5 derece, Giresun, Yağlıdere: 30 derece, Bartın, Merkez: 30 derece, Ordu, Altınordu: 30,0 derece, Bartın, Merkez (Kozcağız): 30,0 derece."Zonguldak'ın Devrek ilçesi, 31,4 santigrat derece ile Türkiye'nin en sıcak noktası oldu. Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dikkat çekti.

4Ne Adana ne de Antalya: Türkiyenin en sıcak ili belli oldu 15 Martta pik yapacak

Öte yandan dünya genelinde iklim değişikliği etkisi her geçen gün daha belirgin hale gelirken, Şubat 2025, kayıtlara geçen en sıcak üçüncü ay olarak dikkat çekti. Copernicus İklim Değişikliği Servisi'ne göre, gezegenin ortalama sıcaklığı, 1991-2020 ortalamasından 0,63 derece daha yüksek oldu. Ayrıca, La Nina fenomenine rağmen küresel sıcaklıklar daha yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Bunun etkilerini ise bu ayla birlikte daha belirgin şekilde görmeye başladık. Ülkemizde kışın izleri hızla kaybolurken, İstanbul ve diğer bölgelerde sıcaklıklar artmaya başladı.

5Ne Adana ne de Antalya: Türkiyenin en sıcak ili belli oldu 15 Martta pik yapacak

Hürriyet'ten İsmail Sarı'nın haberine göre; Önümüzdeki günlerde Afrika’dan gelen sıcak hava dalgasının ise ülke genelinde etkisini göstermesi bekleniyor. Bu noktada akla gelen ilk soru: Dünya her ay daha da mı ısınıyor? Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Her ay daha fazla ısınıyoruz demek doğru olmasa da genel eğilimde bir sıcaklık artışı söz konusu. Bunun en önemli nedenlerinden biri deniz suyu sıcaklıklarının artıyor olması.El Niño ve La Niña gibi durumlar deniz suyu sıcaklıklarını etkileyerek, dünya genelinde sıcaklıkları artırıyor. Ancak bu artış, dünya genelinde homojen bir şekilde dağılmıyor. Bazı bölgeler çok daha sıcakken, bazı bölgeler daha soğuk kalabiliyor” dedi ve ekledi:

6‘AFRİKA’DAN SICAKLAR GELİYOR, HAZİRANDA GÖRMEMİZ GEREKEN SICAKLIĞI BU HAFTA YAŞAYACAĞIZ’

‘AFRİKA’DAN SICAKLAR GELİYOR, HAZİRANDA GÖRMEMİZ GEREKEN SICAKLIĞI BU HAFTA YAŞAYACAĞIZ’

“Örneğin, ülkemiz şubat ayında ortalamaların altında kalmıştı, yani daha soğuktu. Ancak bunun yanı sıra aşırı sıcak olan bölgeler de vardı. Şubat ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, Avrupa’nın batısında çok sıcak bir hava hâkim olmuştu.”Afrika sıcaklarının yurda giriş yapmaya başladığına dikkat çeken Adil Tek, “Bunun etkilerini geçen hafta gördük. Akdeniz’de sıcaklıklar 25 dereceleri gördü. Şimdi bu sıcak hava dalgası yurdun kuzeyine doğru yayılmaya başladı. Hatta mayıs sonu ve haziran başı görmemiz gereken sıcaklıkları bu hafta göreceğiz” ifadelerini kullandı.

7BU HAFTA SICAKLIK KAÇ DERECEYE KADAR ÇIKACAK

BU HAFTA SICAKLIK KAÇ DERECEYE KADAR ÇIKACAK?

Gün gün hava durumuna dair bilgiler de paylaşan Adil Tek, şu bilgilerin altını çizdi: 13 Mart: Adana ve çevresinde yüksek sıcaklıkları hissetmeye başlayacağız. Bunun yanı sıra, Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde, Marmara’nın güneyinde, özellikle Balıkesir civarında hatta Tekirdağ’da sıcak havanın etkisi belirginleşecek. Karadeniz Bölgesi’nde ise Samsun ve Ordu gibi iller, bu sıcak hava dalgasından daha fazla etkilenecek.

14 Mart: Antalya ve Adana’da sıcaklıklar daha da artmış olacak. Ege’de özellikle de iç kesimlerde sıcaklık değerleri 25 dereceleri göreceğiz.

8SICAKLIK 15 MART’TA PİK YAPACAK

SICAKLIK 15 MART’TA PİK YAPACAK

Afrika sıcaklarının 15 Mart’ta pik yapacağının altını çizen Adil Tek, “Cumartesi günü ülkemizin büyük bölümünde sıcakları hissedeceğiz, kavrulacağız diyebilirim. Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de sıcaklık 25 derece ve üzerine çıkacak” dedi.

9İSTANBUL’DA BAZI BÖLGELER 25 DERECELERİN ÜZERİNE ÇIKACAK

İSTANBUL’DA BAZI BÖLGELER 25 DERECELERİN ÜZERİNE ÇIKACAK

15 Mart’ta İstanbul’un iç kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerlerinin görüleceğine dikkat çeken Adil Tek, “İstanbul’da sahil kesimlerinde sıcaklık 21-23 derece civarlarında seyredecek. Ancak şehrin iç kesimlerinde, özellikle Anadolu Yakası’nın daha iç bölgelerinde sıcaklık 27-28 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

10BUGÜN HAVA NASIL OLACAK

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı ile Bursa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

11KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Ege kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

13MARMARA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale ve Bursa çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 20°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL °C, 19°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluKOCAELİ °C, 24°CParçalı bulutlu

14EGE

EGE

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı bulutluDENİZLİ °C, 24°CParçalı bulutluİZMİR °C, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluMUĞLA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

15AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 28°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY °C, 26°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 26°CParçalı ve az bulutlu

16Ne Adana ne de Antalya: Türkiyenin en sıcak ili belli oldu 15 Martta pik yapacak

İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 24°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 24°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 23°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR °C, 22°CParçalı ve az bulutlu

17BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 23°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 28°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 21°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 21°CParçalı ve az bulutlu

18ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 27°CParçalı ve az bulutluARTVİN °C, 21°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

19DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 13°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 16°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 22°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

20GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 24°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 23°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 25°CParçalı ve az bulutlu