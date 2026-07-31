NASA'dan Mars’ta şaşırtan keşif: "Bal peteği denizi!"
NASA’nın Curiosity keşif aracı, yaklaşık 14 yıldır dolaştığı Mars’ta bu kez bilim insanlarının bile nefesini kesen bir manzarayla karşılaştı. Kızıl Gezegen’in yüzeyi, göz alabildiğine uzanan ve bal peteğini andıran küçük çokgenlerle kaplıydı. Daha önce benzer oluşumlara rastlayan ekip, böylesine geniş bir alanı ilk kez gördü. Peki Mars’a bu tuhaf deseni ne çizdi?
kaynak olarak ekleyin
Mars’ta arı yok. En azından bugüne kadar herhangi birine rastlamadık... NASA’nın Curiosity keşif aracından gelen son fotoğraflara bakıldığında ise insanın aklına başka bir şey gelmesi hayli zor. Kızıl Gezegen’in kayalık yüzeyi, yan yana dizilmiş binlerce küçük gözüyle dev bir bal peteğini andırıyor.
Curiosity daha önce Mars’ta buna benzer desenlerle karşılaşmıştı. Ancak bu kez manzaranın sonu görünmüyordu. Çokgen biçimli çatlaklar keşif aracının görebildiği her yöne yayılıyor, yakındaki bir tepenin çevresini bile sarıyordu.
NASA ekibi, yaklaşık 14 yıldır Mars’ta görev yapan Curiosity’nin bu ölçekte bir oluşumla daha önce karşılaşmadığını açıkladı. Şimdi yanıtı aranan soru ise şu: Mars’ın yüzeyine bu dev bal peteğini ne çizdi?
CURIOSITY’NİN KARŞISINA “BAL PETEĞİ DENİZİ” ÇIKTI
NASA’nın Curiosity keşif aracı, “Valle Grande” adı verilen Mars vadisinde tırmanmaya başladığı sırada alışılmadık manzarayı görüntüledi.
Fotoğraflarda zeminin, “çokgen çatlaklar” olarak adlandırılan geometrik oluşumlarla kaplandığı görülüyor. Bal peteğine benzeyen bu küçük şekillerin her biri yaklaşık 4 ila 8 santimetre genişliğinde.
Curiosity geçmişte de Mars’ın farklı noktalarında benzer yapılara rastlamıştı. Ancak bunlar çoğunlukla küçük ve sınırlı alanlarda bulunuyordu. Valle Grande’de karşısına çıkan oluşumlar ise keşif aracının görebildiği bütün araziye yayılmış durumda.
NASA’nın ifadesiyle Curiosity, bu kez küçük bir kümeyle değil adeta bir “çokgenler denizi” ile karşılaştı.
GÖZÜNÜN GÖRDÜĞÜ HER YERE YAYILIYOR
Olağanüstü manzara, Curiosity tarafından 19 ve 20 Haziran 2026 tarihlerinde çekilen 360 derecelik panoramada bütün ayrıntılarıyla görüntülendi.
Çokgen şekiller yalnızca düz zemini kaplamıyor. Oluşumların, “Miraflores” adı verilen ve yaklaşık 6 metre yüksekliğe ulaşan kum tepeli kayalığın çevresine kadar uzandığı görülüyor.
Curiosity Proje Bilimcisi Ashwin Vasavada, keşif aracının bugüne kadar pek çok etkileyici manzara görüntülediğini ancak karşılarına çıkan bu çokgenler denizinin ekibin nefesini kestiğini belirtti.
Bilim insanları şimdi yapıların yalnızca fotoğraflarını incelemekle yetinmiyor. Çokgenlerin şekilleri ölçülüyor ve kimyasal bileşimleri araştırılıyor. Ekip, oluşumun sırrını çözebilecek ipuçlarının bu verilerde saklı olabileceğini düşünüyor.
MARS’A BU DESENİ NE ÇİZDİ?
Şimdilik bu sorunun kesin bir yanıtı yok. Curiosity’nin daha önce karşılaştığı bazı çokgen biçimli oluşumların, ıslak çamurun kuruyup çatlaması sonucunda meydana geldiği biliniyor. Dünya’daki kurumuş göl yataklarında da benzer geometrik desenlere rastlamak mümkün.
Bu nedenle Mars’taki yeni oluşumların da geçmişte bölgede bulunan suyla bağlantılı olması ihtimaller arasında. Ancak tek açıklama bu değil.
NASA’ya göre sıcaklıkların sürekli yükselip düşmesi, kayaların zaman içinde genişleyip daralmasına ve benzer çatlakların ortaya çıkmasına yol açmış olabilir. Bir başka ihtimal ise yüzeyin geçmişte başka tortuların altında kalması ve oluşan basıncın tortuların içindeki suyu dışarı çıkarması.
Başka bir ifadeyle fotoğraflar etkileyici olsa da bilim insanları henüz “Bu desenleri kesinlikle su oluşturdu” diyemiyor. Hangi sürecin etkili olduğunu anlayabilmek için Curiosity’nin topladığı kimyasal verilerin incelenmesi gerekiyor.
YENİ KEŞİF MARS’IN SULU GEÇMİŞİNE Mİ UZANIYOR?
Curiosity’nin araştırmalarını sürdürdüğü Sharp Dağı’nın etekleri, bugün son derece kuru ve ıssız görünüyor. Ancak bölge milyarlarca yıl önce çok daha farklı bir yerdi.
NASA’nın önceki araştırmaları, Sharp Dağı’nın alt kesimlerinde göllerin ve akarsuların bulunduğunu gösteriyor. Curiosity burada suyun bıraktığı kimyasal izlerin yanı sıra karbon temelli organik moleküller de tespit etti.
Bu moleküllerden bazılarının RNA ve DNA’nın oluşumunda rol oynayan kimyasal yapılara öncülük edebileceği düşünülüyor.
Fakat burada çok önemli bir ayrıntı var: Organik molekül bulunması, Mars’ta yaşam keşfedildiği anlamına gelmiyor.
Bilim insanları söz konusu moleküllerin biyolojik süreçlerle mi, yoksa yaşamla ilgisi bulunmayan jeolojik tepkimelerle mi oluştuğunu henüz bilmiyor. Bugüne kadar elde edilen verilerin gösterdiği şey, eski Mars’ın mikrobiyal yaşamı destekleyebilecek suya, kimyaya ve besinlere bir dönem sahip olduğu.
Valle Grande’deki bal peteği benzeri oluşumların bu sulu geçmişle bağlantılı olup olmadığı ise yeni incelemelerle anlaşılacak.
14 YILDIR MARS’TA, HÂLÂ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR
Curiosity, 5 Ağustos 2012’de Mars’a iniş yaptı. Bir otomobil büyüklüğündeki keşif aracı, 2014 yılından bu yana yaklaşık 5 kilometre yüksekliğindeki Sharp Dağı’na tırmanıyor.
Geride kalan yıllarda kükürt kristallerinden parlak gök taşlarına, eski akarsu yataklarından organik moleküllere kadar çok sayıda önemli keşfe imza attı.
Üstelik Curiosity bütün bunları, Mars’ın keskin kayaları üzerinde ilerlemekten delik deşik olmuş tekerleklerine rağmen yapıyor.Aradan yaklaşık 14 yıl geçti ancak Kızıl Gezegen’in Curiosity’ye gösterecekleri henüz tükenmiş değil.
Bu kez karşısına çıkan dev “bal peteği”, yalnızca ilginç bir fotoğraf sunmuyor; Mars’ın milyarlarca yıl önce nasıl bir yer olduğunu anlamamızı sağlayabilecek yeni bir bilmeceyi de beraberinde getiriyor.