NASA'dan Mars’ta şaşırtan keşif: "Bal peteği denizi!"

5

Şimdilik bu sorunun kesin bir yanıtı yok. Curiosity’nin daha önce karşılaştığı bazı çokgen biçimli oluşumların, ıslak çamurun kuruyup çatlaması sonucunda meydana geldiği biliniyor. Dünya’daki kurumuş göl yataklarında da benzer geometrik desenlere rastlamak mümkün.



Bu nedenle Mars’taki yeni oluşumların da geçmişte bölgede bulunan suyla bağlantılı olması ihtimaller arasında. Ancak tek açıklama bu değil.



NASA’ya göre sıcaklıkların sürekli yükselip düşmesi, kayaların zaman içinde genişleyip daralmasına ve benzer çatlakların ortaya çıkmasına yol açmış olabilir. Bir başka ihtimal ise yüzeyin geçmişte başka tortuların altında kalması ve oluşan basıncın tortuların içindeki suyu dışarı çıkarması.



Başka bir ifadeyle fotoğraflar etkileyici olsa da bilim insanları henüz “Bu desenleri kesinlikle su oluşturdu” diyemiyor. Hangi sürecin etkili olduğunu anlayabilmek için Curiosity’nin topladığı kimyasal verilerin incelenmesi gerekiyor.