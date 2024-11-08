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Narin’in 4 katili ilk kez hâkim karşısına çıktı! Yine sustular, yine bilmiyorlar

Türkiye’yi derinden sarsan Narin cinayetinin ilk duruşması dün yapıldı. Küçük kızı katletmekle suçlanan amcası Salim, annesi Yüksel ve abisi Enes Güran ile cesedi saklayan komşu Nevzat Bahtiyar ilk kez hâkim karşısındaydı. Nevzat Bahtiyar “Narin’i severdim, kendi çocuğum gibi. Fırsatım olsaydı, cesedi oradan çıkaracaktım. Yol üzerinde bırakacaktım. Tesadüfen bulunmuş diye yapacaktım” dedi. Salim Güran da, “Kardeşime bunu nasıl yaparım. Ben alçak mıyım? Namussuz muyum? Melek gibi Narin’i neden öldüreyim?, Nevzat artık anlat” diyerek seslendi. Ancak 4 sanık yine sustu, onlarca kez ‘Bilmiyorum, hatırlamıyorum’ dedi.

• 08 Kasım 2024 - 07:47 • Son Güncelleme:
• 08 Kasım 2024 - 07:47 • Son Güncelleme:
1Narin’in 4 katili ilk kez hâkim karşısına çıktı Yine sustular, yine bilmiyorlar

8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması dün Diyarbakır’da 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri istenen amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar birer birer hâkim karşısına çıktı. Duruşmayı baba Arif Güran, çeşitli partilerden milletvekilleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, birçok baro başkanı ve sanatçı Gülben Ergen’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi takip etti.

2Narin’in 4 katili ilk kez hâkim karşısına çıktı Yine sustular, yine bilmiyorlar



Duruşmada ilk olarak sanıklardan Nevzat Bahtiyar savunma yaptı.

Bahtiyar, “Salim Güran beni çağırdığında evden herhangi bir bağrışma sesi duymadım. Eve girdim. Bir odaya gittik. Narin yatıyordu. Salim, ‘Narin’in annesiyle ilişkimizi gördüğü için öldürdüm’ dedi” ifadelerini kullandı. Bahtiyar özetle şöyle dedi: “Salim bana ‘Narin’i götür bir yere at’ dedi. ‘Parça parça halinde suya at kimse görmesin’ dedi. Beni tehdit ettikten sonra yapmak zorunda kaldım. ‘Oğlun Muhammed’in kafasına sıkarım, sonra senin kafana sıkarım’ dedi. Battaniyeyi Salim getirdi. Narin’i arabaya koyduğumda yukarıya baktım, Yüksel ağlıyordu. Ben cesedi parçalamadım, vicdanım el vermedi. Oraya bıraktım. Narin’i severdim, kendi çocuğum gibi. Fırsatım olsaydı, cesedi oradan çıkaracaktım.”

Bahtiyar “Narin’i severdim, kendi çocuğum gibi. Fırsatım olsaydı, cesedi oradan çıkaracaktım” deyince, Mahkeme Başkanı “Neden ‘cesedi oradan alacağım’ dedin” diye sordu. Nevzat Bahtiyar da “Vicdanım el vermediği için cesedi çıkarıp, yol üzerinde bırakacaktım. Tesadüfen bulunmuş diye yapacaktım” diye konuştu.

Bahtiyar’ın ifadesi devam ederken Narin’in babası Arif Güran gözyaşlarını tutamayarak beddua etmeye başladı. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, Arif Güran’ın sakinleşmesi için salondan çıkmasını istedi. Arif Güran, dışarıya çıkarıldı.

3Narin’in 4 katili ilk kez hâkim karşısına çıktı Yine sustular, yine bilmiyorlar



Nevzat Bahtiyar, Savcı’nın “Salim Güran’ın seni silahla korkuttuğunu söyledin. Baz bilgilerine göre dördünüz de aynı yerdesiniz. Salim seni silahla o sekiz dakikada mı tehdit etti?” sorusuna “Yanındaki silahla yaptı. Salim silahını yanında taşıyor” yanıtı verdi. Savcı, “Salim Güran’la 17.46’da senden gelen 41 saniyelik görüşmeniz var, ne konuştunuz?” diye sorunca Bahtiyar “Ben Salim’i aramadım” diyerek konuşmayı inkar etti.

Amca Salim Güran hâkim karşısında gayet rahattı. Savunmasına gülerek başladı. “Evliyim, 7 çocuğum var. Hem çiftçi hem de muhtarım. Aylık kazancım 50 bin TL” dedi. Nevzat Bahtiyar’la 2 aydır konuşmadığını iddia etti. Nedenini de kekeleyerek, “Arif’in parasını vermiyordu” diye açıkladı. Hâkimin, “Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?” sorusuna, “Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim”, “Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?” sorusuna ise, “Ben silmedim” diye cevap verdi. Salim Güran, “Nevzat Bahtiyar benim ismimi, beni gözaltına aldıkları için algı yaptıkları için verdi. 22.47’de Narin’in cesedinin olduğu yere kesinlikle gitmedim. Ramazan’la olan telefon konuşmam kesinlikle Narin ile ilgili değil. Ben baz verilerine inanmıyorum. Arif’in evine de gitmedim, dereye de gitmedim” diye konuştu.

Mahkeme başkanı amcaya, “Sen de Enes de çok zekisiniz, bu salondakilerin yarısını suya götürüp susuz getirirsiniz. Programı silmek çok şüpheli” diye cevap verdi.

4Narin’in 4 katili ilk kez hâkim karşısına çıktı Yine sustular, yine bilmiyorlar



Mahkeme Başkanının, “Arabanda DNA çıktı” demesi üzerine Güran, “Arabanın kapısı bozuk, herkesin çocuğu biniyor” dedi. Mahkeme Başkanı, “Şoför koltuğunda Narin’in ağzından çıkan köpük eline bulaşmış olabilir mi?” diye sordu. Güran ise, “Hayır. Arabaya binmedi. Benim petrol istasyonunda da battaniye içinde Narin’in naaşını taşıdığım söylendi ama asılsız çıktı” dedi.

Bahtiyar’dan sonra abi Enes Güran ifade verdi. Mahkeme Başkanı’nın HTS kayıtlarında görünen ve Salim Güran’ın evine gittiği 15.57 saatini kabul etmedi. “Narin, senin hoş olmayan bir görüntünü gördüğü için mi öldürüldü?” sorusuna da “Hayır, öyle bir şey yok” yanıtını verdi. Hâkim, “Salim Güran ile annen arasında bir ilişki mi var?” dedi. Enes Güran da “O benim annem, bu bana nasıl sorulur, yakışık değil” cevabını verdi. Bunun üzerine, “Tamam, haklısın, özür dilerim. Ama ben hak ile batılı ortaya çıkarmaya çalışıyorum” diyen Mahkeme Başkanı, “Neden burada sanıksın Enes? Neden Muhammed vs. değil de sen diye hiç düşündün mü?” diye sordu. Enes Güran da “Bilmiyorum. Hayır, düşünmedim” cevabını verdi. “Kimden, neden şüphelendin” sorusuna da Enes Güran, “Salim’in arabasında kan olduğunu öğrenince, amcamdan şüphelendim. ‘Aracında kan var’ dendi, şüphelendim. Salim Güran’ın öldürme ihtimali olup olmadığını bilmiyorum” yanıtını verdi. Enes Güran soruların çoğunu, “Hatırlamıyorum, bilmiyorum, kabul etmiyorum” diye cevapladı.

5Narin’in 4 katili ilk kez hâkim karşısına çıktı Yine sustular, yine bilmiyorlar



Salim Güran’ın ifadesinin ardından, tanıklar dinlenmeye başlandı. İlk ifadesi alınan baba Arif Güran, “1 hafta yemek yemedim, ondan dolayı unutkanlık ve halsizlik var” dedi. Aile meclisi toplantılarının sorulması üzerine ise, “Ali Rıza Güran ile bazen bir araya geliyorduk. Toplu görüşmelerimiz olmadı” diye yanıt verdi. Ailesinin böyle bir şey yapmayacağını söyleyen baba, “Nevzat bana kızını verdiler gömdüm deseydi, bugün yeri başımın üstündeydi. Kızımı saklayıp gelip yanıma oturuyorsa, ben o insandan her şeyi beklerim. Tüm sanıklardan şikayetçiyim. Eşimden asla şüphelenmedim” dedi.

Mahkeme Başkanı anne Yüksel Güran’a, ‘Narin’i sen mi öldürdün?’ diye sordu. Yüksel Güran, ‘Ben kendi kızımı nasıl öldürmüş olabilirim?’ diye cevapladı bu soruyu. ‘Salim Güran ile ilişkin var mı?’ sorusuna ise ‘Yemin ederim yok. Namusuma leke sürdüler. Ben 22 senelik evliyim, 5 çocuğum var. 22 senedir kocam bana tokat atmadı, gül gibi baktı. Salim ile ilişkim olsa beni öldürün, namusuma leke sürmeyin’ cevabını verdi. Hâkim bu sefer oğlu ile ilgili, “Sen ahıra girdiğinde oğlunun başka bir kızla, bir erkekle, bir hayvanla ilişkisini gördün mü?” diye sordu. Yüksel Güran, “Kesinlikle hayır, görmedim” diye savunma yaptı.

6SİYAH GİYİNDİLER

SİYAH GİYİNDİLER



Nevzat Bahtiyar duruşma salonuna iki İnfaz koruma memuru ile birlikte getirildi. Daha sonra Salim Güran geldi. Salim Güran, siyah takım elbise ile duruşmaya katılırken, anne Yüksel Güran’ın da baştan aşağı siyah giyinmiş olması dikkat çekti. Enes Güran’ın agresif, Nevzat Bahtiyar’ın ise çok rahat olduğu dikkat çekti.

'OĞLUM ÖLDÜRSEYDİ TESLİM EDERDİM'

Narin’in annesi Yüksel Güran ise “Narin’i sen öldürmedin mi?” sorusu üzerine “Hayır, yemin ederim öldürmedim” dedi. “Salim mi öldürdü?” sorusuna da “Hayır” yanıtını verdi. “Nevzat mı öldürdü?” sorusunu “İşte ortadadır. Salim mi kim öldürdüyse Allah belasını versin” diye cevapladı. Güran, “Enes mi öldürdü?” sorusunu da “Hayır. Oğlum Enes öldürseydi, kendi ellerimle teslim ederdim” diye yanıtladı.

7SUÇLU DEĞİLİM

'SUÇLU DEĞİLİM'



Narin’in ağabeyi Enes Güran, Mahkeme Başkanı’nın “Narin, senin hoş olmayan bir görüntünü gördüğü için mi öldürüldü” sorusuna “Hayır, öyle bir şey yok” yanıtını verdi. Daha sonra Mahkeme Başkanı, “Salim Güran ile annen arasında bir ilişki mi var?” diye sordu. Enes Güran da “O benim annem, bu bana nasıl sorulur, yakışık değil” cevabını verdi. Mahkeme Başkanı ise “Tamam, haklısın, özür dilerim. Ama ben hak ile batılı ortaya çıkarmaya çalışıyorum” dedi. Salim Güran’ın evine gitmediğini iddia eden Enes Güran “Suçlu değilim. Baz istasyonu verilerini kabul etmiyorum” dedi.

8Narin’in 4 katili ilk kez hâkim karşısına çıktı Yine sustular, yine bilmiyorlar



Enes Güran, amcası Salim Güran’ın arabasında kan olduğunu öğrenince amcasından şüphelendiğini söyledi. Savcının, 23-24 ve 25 Ağustos’ta jandarmada verdiği ifadesinin HTS verileriyle örtüştüğünü ve bu ifadeleri kabul edip etmediğini sorması üzerine Enes Güran, “Kabul etmiyorum” dedi.

9KİM NEREYE OTURDU

KİM NEREYE OTURDU



Mahkeme Başkanı’nın “Salim Güran’ın herhangi bir kızıyla ilişkiye girdiğin için Salim Güran seni dövmüş olabilir mi?” sorusu üzerine Enes Güran, “Hayır. Biz savcıların karşısına çıktığımızda kendimizde değildik. Cezaevine girmeden önce verdiğim beyanları kabul etmiyorum” dedi. Daha sonra Avukat Eren, “Sürekli dosyayı soruyorsun. Cezaevinden evi arayınca ‘Narin’i öptüm, diş fırçası vs.’ merak ediyorsun. Raporu merak ediyorsun. Kaygılandığın bir şey mi var raporda?” diye sordu. Enes Güran ise “Kesinlikle yok. Panik ve korkuyla Narin’in diş fırçamı kullandığı zamanı merak ettim. Kardeşimin raporu çıkacak, suçsuz olduğumuz ortaya çıkacak” yanıtını verdi.

Duruşmada Salim Güran solda önde, arkasında sırayla da Yüksel Güran ve Enes Güran oturdu. Nevzat Bahtiyar ise salonun sağ tarafta kendisi için ayrılan yerdeydi.