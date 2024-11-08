Narin’in 4 katili ilk kez hâkim karşısına çıktı! Yine sustular, yine bilmiyorlar





Nevzat Bahtiyar, Savcı’nın “Salim Güran’ın seni silahla korkuttuğunu söyledin. Baz bilgilerine göre dördünüz de aynı yerdesiniz. Salim seni silahla o sekiz dakikada mı tehdit etti?” sorusuna “Yanındaki silahla yaptı. Salim silahını yanında taşıyor” yanıtı verdi. Savcı, “Salim Güran’la 17.46’da senden gelen 41 saniyelik görüşmeniz var, ne konuştunuz?” diye sorunca Bahtiyar “Ben Salim’i aramadım” diyerek konuşmayı inkar etti.



Amca Salim Güran hâkim karşısında gayet rahattı. Savunmasına gülerek başladı. “Evliyim, 7 çocuğum var. Hem çiftçi hem de muhtarım. Aylık kazancım 50 bin TL” dedi. Nevzat Bahtiyar’la 2 aydır konuşmadığını iddia etti. Nedenini de kekeleyerek, “Arif’in parasını vermiyordu” diye açıkladı. Hâkimin, “Ses kaydı alan programı telefonuna neden indirdin?” sorusuna, “Toplantı için, bende unutkanlık var o yüzden indirdim”, “Narin kaybolduktan sonra o program sana lazım neden sildin?” sorusuna ise, “Ben silmedim” diye cevap verdi. Salim Güran, “Nevzat Bahtiyar benim ismimi, beni gözaltına aldıkları için algı yaptıkları için verdi. 22.47’de Narin’in cesedinin olduğu yere kesinlikle gitmedim. Ramazan’la olan telefon konuşmam kesinlikle Narin ile ilgili değil. Ben baz verilerine inanmıyorum. Arif’in evine de gitmedim, dereye de gitmedim” diye konuştu.



Mahkeme başkanı amcaya, “Sen de Enes de çok zekisiniz, bu salondakilerin yarısını suya götürüp susuz getirirsiniz. Programı silmek çok şüpheli” diye cevap verdi.