Narin’in 4 katili ilk kez hâkim karşısına çıktı! Yine sustular, yine bilmiyorlar
Türkiye’yi derinden sarsan Narin cinayetinin ilk duruşması dün yapıldı. Küçük kızı katletmekle suçlanan amcası Salim, annesi Yüksel ve abisi Enes Güran ile cesedi saklayan komşu Nevzat Bahtiyar ilk kez hâkim karşısındaydı. Nevzat Bahtiyar “Narin’i severdim, kendi çocuğum gibi. Fırsatım olsaydı, cesedi oradan çıkaracaktım. Yol üzerinde bırakacaktım. Tesadüfen bulunmuş diye yapacaktım” dedi. Salim Güran da, “Kardeşime bunu nasıl yaparım. Ben alçak mıyım? Namussuz muyum? Melek gibi Narin’i neden öldüreyim?, Nevzat artık anlat” diyerek seslendi. Ancak 4 sanık yine sustu, onlarca kez ‘Bilmiyorum, hatırlamıyorum’ dedi.
• 08 Kasım 2024 - 07:47 • Son Güncelleme:
• 08 Kasım 2024 - 07:47 • Son Güncelleme: