Narin Güran'ın 4 bin sayfalık dosyası incelendi! İfade veren 172 köylünün ortak ifadesi de ortaya çıktı: Bu sene hiç görmedim

Ancak jandarma Salim Güran ile 15.08’de yaptığı görüşmeyi hatırlatıyor. “Daha önce kimseyi aramadığımı söylediysem de hatırlamadığım için söyledim. Siz söyleyince hatırladım. Aradığım kişi köyün muhtarı Salim Güran... Suyun kesik olduğunu, ne zaman yapılacağını sordum. Bunun dışında Salim Güran ile yüz yüze veya telefonla görüşmem olmadı.”