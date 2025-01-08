Narin Güran'ın 4 bin sayfalık dosyası incelendi! İfade veren 172 köylünün ortak ifadesi de ortaya çıktı: Bu sene hiç görmedim
Kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında ölü olarak bulanan Narin Güran cinayetiyle ilgili dava dosyasında Tavşantepe köyünden 172 kişinin ifadesi alındı. Köyün neredeyse tamamı ifadelerinde “Görmedim, duymadım, tanımam” cevabını verdi. Ayrıca dosyada Nevzat Bahtiyar'ın ilk ifadesinde o gün başka bir köyde olduğunu Salim Güran ile görüşmediğini söylediği ortaya çıktı
• 08 Ocak 2025 - 09:37 • Son Güncelleme:
• 08 Ocak 2025 - 09:37 • Son Güncelleme: