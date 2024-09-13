Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme! Cinayeti çözecek delil dosyaya girdi: 'Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?'
Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu 8 zanlı tutuklandı, 4 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada tutuklu sayısı 10'a yükseldi. Öte yandan Türkiye'nin kanını donduran olayda anne ve ağabeyin ifadelerindeki çelişkiler dikkat çekerken, soruşturma dosyasına Salim Güran’ın yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy’a “Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu?” dediği ses kaydı girdi.
• 13 Eylül 2024 - 07:13 • Son Güncelleme:
• 13 Eylül 2024 - 07:13 • Son Güncelleme: