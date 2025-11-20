Muş’un yöresel eşsiz lezzeti marka haline geliyor! 15 yıllık ustalıkla büryan geleneği yaşatılıyor

5

Ortalama 15 yıldır Muş’ta büryan çıkarıyoruz restoranımızda. Şöyle bir şey demek istiyorum: Bu 15 yıllık süre zarfında kendi çiftliğimizde yetiştirdiğimiz kuzuları burada büryan olarak hazırlıyoruz. Çevrede Bitlis ve Siirt’in adı daha çok duyulmuş olabilir ancak biz de bu illerle tatlı bir rekabet içerisinde olmak istiyoruz. Kuzularımızı Muş’un yüksek yaylalarında otlatıyoruz.