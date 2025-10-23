Muş'un yatırımı kendine kazandırdı! Özel İdare kendi asfaltını üretti,100 milyon TL'lik tasarruf sağlandı
Kaynak : İHA
Muş İl Özel İdaresi, kent genelinde yürüttüğü yol çalışmalarında büyük bir başarıya imza attı. 2024 yılında kurulan kendi sıcak asfalt üretim tesisini (plent) kullanan ekipler, 2025 yılı içinde yaklaşık 105 bin ton Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) dökerek toplam 70 kilometrelik sıcak asfalt yolu hizmete açtı.
İl Özel İdaresi tarafından 2024 yılında alınan sıcak asfalt üretim tesisiyle birlikte 2025 yılı içerisinde verimli bir çalışma dönemi geçirildi. Ekipler, yıl boyunca yaklaşık 105 bin ton BSK dökerek 70 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Karabey köyünde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, sıcak asfalt çalışmalarını kendi ekipmanlarıyla gerçekleştirerek yaklaşık yüzde 50 tasarruf sağladıklarını belirtti.
Bu sayede 200 milyon liraya mal olacak projelerin 110 milyon liraya tamamlandığı ifade eden Yentür, "Muş Merkez, Karabey ve Zivzer arasındaki bir yolun BSK (bitümlü sıcak karışım) yapım çalışmasının başındayız. Yaklaşık 1,5 kilometrelik bu yolun planlamasını, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızdan aldığımız hibe bütçe ile yaptık ve şu anda uygulamaya başladık. 2024 yılında asfalt plentimizi (sıcak asfalt üretim tesisi) almıştık. 2024 yılı için bazı planlamalarımız vardı ancak 2025 yılında çok verimli ve başarılı bir çalışma dönemini geride bıraktık" dedi.
Yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olması öngörülen proje, 110 milyon TL'ye tamamlandığını söyleyen Yentür, Böylece sadece 2025 yılı içinde 100 milyon TL'lik bir tasarruf elde edildiğini belirterek, "Bugün itibarıyla yaklaşık 105 bin ton BSK dökerek 70 kilometrelik sıcak asfalt yol yaptık. Eğer bu çalışmaları hizmet satın alma yöntemiyle yapmış olsaydık, bu tür yolların uzaklık mesafesine göre kilometre başına maliyeti yaklaşık 3 milyon TL olacaktı. Yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olacak bu işi, kendi imkânlarımız ve ekipmanlarımızla gerçekleştirerek yüzde 50 tasarruf sağladık. Çalışmalarımızı 110 milyon TL'ye tamamlıyoruz. Yani sadece bu yıl, BSK'lı yolların yapımında kendi ekipmanlarımızı kullanarak 100 milyon TL tasarruf etmiş olduk" ifadelerini kullandı.
2 bin 800 kilometrelik yol ağına sahip Muş'ta; 70 kilometre BSK, 106 kilometre birinci kat sathi kaplama, 65 kilometre ikinci kat sathi kaplama ve 100 bin metrekare parke taşı çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Yentür, "Bu sayede ilimizin yol ağının üçte birine dokunmuş olduk. Vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak, idaremizin verimliliğini artırmak ve farklı kaynaklardan bütçe sağlayarak yol standartlarımızı en üst seviyeye çıkarmak temel hedefimizdir. İl Özel İdaresi ekipleri, 7/24 hizmet üreten güçlü ve özverili bir kurumdur" diye konuştu.
Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren Karabey Köyü Muhtarı Gıyasettin Yalçınkaya ise "Bugün köyümüzde 1,5 kilometrelik sıcak asfalt dökümü oldu. Uzun süredir beklediğimiz bir hizmet nihayetinde tamamlandı. Bu çalışmalarda emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.