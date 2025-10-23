Muş'un yatırımı kendine kazandırdı! Özel İdare kendi asfaltını üretti,100 milyon TL'lik tasarruf sağlandı

4

Yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olması öngörülen proje, 110 milyon TL'ye tamamlandığını söyleyen Yentür, Böylece sadece 2025 yılı içinde 100 milyon TL'lik bir tasarruf elde edildiğini belirterek, "Bugün itibarıyla yaklaşık 105 bin ton BSK dökerek 70 kilometrelik sıcak asfalt yol yaptık. Eğer bu çalışmaları hizmet satın alma yöntemiyle yapmış olsaydık, bu tür yolların uzaklık mesafesine göre kilometre başına maliyeti yaklaşık 3 milyon TL olacaktı. Yaklaşık 200 milyon TL'ye mal olacak bu işi, kendi imkânlarımız ve ekipmanlarımızla gerçekleştirerek yüzde 50 tasarruf sağladık. Çalışmalarımızı 110 milyon TL'ye tamamlıyoruz. Yani sadece bu yıl, BSK'lı yolların yapımında kendi ekipmanlarımızı kullanarak 100 milyon TL tasarruf etmiş olduk" ifadelerini kullandı.