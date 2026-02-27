GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuş'un bu köyünde Ramazan ayı boyunca ekmek pişmiyor!
HaberlerGündem Haberleri Muş'un bu köyünde Ramazan ayı boyunca ekmek pişmiyor!

Muş'un bu köyünde Ramazan ayı boyunca ekmek pişmiyor!

27.02.2026 - 17:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muş’un Kırköy köyünde 3 yıldan beri Ramazan ayı boyunca evlerde ekmek pişirilmiyor. İstanbul'da yaşayan hayırsever iş insanının yardımı köylünün mutfağına destek oluyor.

1Muş'un bu köyünde Ramazan ayı boyunca ekmek pişmiyor!

Muş’un Kırköy beldesinde Ramazan ayında her gün düzenli olarak pide dağıtımı yapılıyor. İstanbul’da yaşayan hayırsever Bağca’nın desteğiyle beldedeki tüm hanelere ekmek dağıtılıyor.

2Muş'un bu köyünde Ramazan ayı boyunca ekmek pişmiyor!

Muş’taki bir fırınla anlaşan Bağca, Ramazan ayı boyunca hazırlanan pideleri her gün beldeye gönderiyor. Dağıtım nedeniyle vatandaşlar Ramazan süresince ayrıca ekmek pişirme ihtiyacı duymuyor. Okul çıkışında köy meydanında toplanan çocuklar da pidelerini alarak evlerine götürüyor.

3Muş'un bu köyünde Ramazan ayı boyunca ekmek pişmiyor!

Beldede bakkal dükkanı bulunan Murat Mendeş, "3 yıldır Ramazan boyunca hayırsever Sedat Bağca tarafından bütün köye ekmek dağıtılıyor.

4Muş'un bu köyünde Ramazan ayı boyunca ekmek pişmiyor!

Çocuklar da okul çıkışında buraya gelerek pidelerini alıyor ve ailelerine götürüyor. Kırköy beldesinde Ramazan ayı boyunca ekmek pişirilmiyor" dedi.