Muş'un bu köyünde Ramazan ayı boyunca ekmek pişmiyor!
27.02.2026 - 17:09Güncellenme Tarihi:
Muş’un Kırköy köyünde 3 yıldan beri Ramazan ayı boyunca evlerde ekmek pişirilmiyor. İstanbul'da yaşayan hayırsever iş insanının yardımı köylünün mutfağına destek oluyor.
1
2
Muş’taki bir fırınla anlaşan Bağca, Ramazan ayı boyunca hazırlanan pideleri her gün beldeye gönderiyor. Dağıtım nedeniyle vatandaşlar Ramazan süresince ayrıca ekmek pişirme ihtiyacı duymuyor. Okul çıkışında köy meydanında toplanan çocuklar da pidelerini alarak evlerine götürüyor.
3
Beldede bakkal dükkanı bulunan Murat Mendeş, "3 yıldır Ramazan boyunca hayırsever Sedat Bağca tarafından bütün köye ekmek dağıtılıyor.
4
Çocuklar da okul çıkışında buraya gelerek pidelerini alıyor ve ailelerine götürüyor. Kırköy beldesinde Ramazan ayı boyunca ekmek pişirilmiyor" dedi.