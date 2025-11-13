Muş'ta üvey annesini öldüren Kaddafi Gören'e verilen ceza Bölge Mahkemesi'nden döndü

5

ADALET YERİNİ BULDU



Duruşma sonrası Saide Gören'in ağabeyi Yılmaz Çelik, "2,5 yıl önce kız kardeşim Saide üvey oğlu tarafından sırtından silahla vurularak öldürüldü. Patnos Mahkemesi sanığa ödül gibi 20 yıl ceza verdi. Avukatımız bu 20 yılı kabul etmedi ve mahkemeyi istinafa götürdü. Allah'ın sayesinde, avukatımızın sayesinde adalet yerini buldu. İstinaf kararı bozdu ve sanığa müebbet hapis cezası verdi. Kız kardeşimin kanı yerde kalmadı. Mutluluğumu anlatacak söz bulamıyorum. Avukatımıza da mahkeme heyetine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.