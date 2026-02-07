Muş’ta Sporla Isınan Gençlik! Şehirde Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu

4

Spora verdiğimiz destekle bu anlamda yakaladığımız ivme ile başta bakanlığımız olmak üzere tüm ülkenin dikkatini çektik. Başarılarımızı gere gere ülkemize duyurduk. Bu yavrularımızı ve gençlerimizi sporla daha çok nasıl hemhal ederiz? Onların ihtiyaçları varsa onlara nasıl gideriz?