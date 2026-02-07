Muş’ta Sporla Isınan Gençlik! Şehirde Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Muş Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Güzeldağ Kayak Merkezi’nde düzenlenen "Kar Festivali", spor etkinlikleri ve gösterilerle gerçekleştirildi.
Muş Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güzeldağ Kayak Merkezi’nde "Sporla Isınan Gençlik" mottosuyla "Kar Festivali" düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan festivalde, Muş Valisi Avni Çakır alanda kurulan stantları gezdi.
Yerli silah ve teçhizatların sergilendiği alanı inceleyen Vali Çakır, daha sonra katılımcılarla birlikte halay çekti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alana kurulan basketbol, voleybol, matrak, dart ve balon futbolu alanlarında çocuklar ve gençler çeşitli oyunlar oynayarak eğlendi. Festival kapsamında gerçekleştirilen yamaç paraşütü ve Türk bayraklı kayak gösterileri ise renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlikte çocuklar kızaklarla kayarken, katılımcılara ekmek arası köfte ikram edildi.
Festivalde konuşan Muş Valisi Avni Çakır, gençlerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesini önemsediklerini belirterek bu tür etkinliklerle gençleri desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, "Kışın bu güzel döneminde gençlerimizi yalnızca yaz mevsiminde spor salonlarında ve açık alanlarda değil, kayak merkezimizde düzenlediğimiz çeşitli kış etkinlikleriyle de sporun farklı branşlarıyla buluşturmak amacıyla bir araya geldik.
Spora verdiğimiz destekle bu anlamda yakaladığımız ivme ile başta bakanlığımız olmak üzere tüm ülkenin dikkatini çektik. Başarılarımızı gere gere ülkemize duyurduk. Bu yavrularımızı ve gençlerimizi sporla daha çok nasıl hemhal ederiz? Onların ihtiyaçları varsa onlara nasıl gideriz?
Ve hangi branşlarda eksikliklerimiz varsa onları nasıl telafi ederiz? Onun gayreti içerisindeyiz. Bu özverili uyumlu çalışmanın da meyvelerinde görüyoruz, alıyoruz. Muş voleybol şehri oldu. Voleybol takımı bölge şampiyonluğuna gidecek. Gururumuz oldular. Muş'u inşallah başarıyla temsil edecekler inşallah bir üst lig biletini alıp ilimize dönecekler" dedi.
Vali Çakır, çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı ve başarılı bireyler olarak yetişmesinde sporun önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzak, sağlıklı, derslerinde başarılı, arkadaşlık ortamında uyumlu, çevresine, ailesine, toplumuna faydalı bireyler olmasını istiyorsak onların hayatlarını sporla doldurmamız lazım.
Tesislerimiz haddinden fazla. İlimizde hiçbir spor branşında ciddi anlamda bir malzeme eksikliği de bırakmadık. Hem merkezde hem ilçelerde. Yeter ki bir veli, bir öğrenci topluluğu, bir antrenör gelsin desin ki ben sporun şu branşında eğitim vermek istiyorum, takım çıkartmak istiyorum.
Elimizde gelen her türlü desteği ardına kadar onlara sunmaya hazırız. Muş aynı zamanda bir kış şehri. Karın en çok yakıştığı şehirlerden biri. Ben çocuklarımıza keyifli eğlenceler diliyorum" ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da kışın bereketini sporla, birliktelikle ve gençliğin enerjisiyle buluşturdukları bu anlamlı organizasyonda bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Kar Festivali ile gençlerimizin kış sporlarına olan ilgisini artırmayı, kış mevsiminde hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerini azaltmayı ve spor yoluyla sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.
Aynı zamanda gençlerimizin sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarını, aidiyet duygularını güçlendirmelerini ve birlikte üretmenin, birlikte eğlenmenin mutluluğunu yaşamalarını hedefliyoruz. Bu tür faaliyetler yalnızca sportif etkinlikler değildir.
Aynı zamanda sosyal uyumu güçlendiren, gönüllülüğü destekleyen, gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan uzak tutan ve toplumsal dayanışmayı artıran çok yönlü gençlik çalışmalarının bir parçasıdır.
Bu festivalin hayata geçirilmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, her daim bizi destekleyen, gençlerimizin ve halkın yanında olan Sayın Valimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, paydaş kurumlarımıza, basınımıza, gönüllülerimize, bu coşkuyu bizimle paylaşan siz değerli gençlerimize ve halkımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Festivale, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Emniyet Müdürü Melih Kuzudişli, Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Vali Yardımcısı Cihat Abukan ve Mustafa Batuhan Alpboğa ile belediye başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.