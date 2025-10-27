Muş'ta sonbahar şöleni: 35 Doğa tutkunu, sonbaharın en güzel manzarasını görüntüledi!

4

Sonbaharın renkleriyle bütünleşen bir ortamda yürüyüş yaptıklarını anlatan Sinecem, "Herkesi yürüyüşlere davet ediyoruz. Doğa her zaman ilham kaynağım olmuştur. Daha çok ilham alacağımı düşünerek bu etkinliğe katıldım." dedi.



Dernek üyesi Emrah Akar ise "Amacımız insanlara doğayı sevdirmek ve gençleri doğa ile barışık hale getirmek. Genç Adımlar Derneği Başkanı Sedat Özcan'a bu bilinci bize kazandırdığı için teşekkür ederim. Herkesi doğada yürüyüş yapmaya bekliyorum. Belki en büyük bir mutluluk küçük bir yürüyüştedir." ifadelerini kullandı.



Kentte esnaflık yapan Veysel Kılavuz, Genç Adımlar Derneğinin etkinliklerinde yer almaya çalıştığını dile getirerek, "Bizi doğayla buluşturdukları için onlara çok teşekkür ediyoruz. Geliş amacımız sadece yürüyüş değil, doğayla bütünleşmek, kendimizi iyi hissetmektir." diye konuştu.