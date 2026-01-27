Muş'ta kardan çay ocağı hizmet vermeye başladı! Çay, kahve ve sıcak süt satılıyor: Çiğköfte ikram ediliyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
27.01.2026 - 10:31

Kaynak: Muhammed SAMİ MARAL/MUŞ, (DHA)-

Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kardan mekan yapıp çay, kahve, sıcak süt ve satmaya başladı. Kardan yapıya 'Otantik İglo Cafe Muş' adını veren Alak, burada müşterilerine yoğurduğu çiğ köfteyi de ikram ediyor.

Kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Muş'ta bir esnaf, çileyi eğlenceye dönüştürdü. Kültür Mahallesi'nde çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kar kalınlığının 50 santimetre olduğu kent merkezinde kardan mekan yapıp, içecek satmaya başladı.

Masa ve sandalye yerleştirdiği kardan yapıya 'Otantik İglo Cafe Muş' adını veren Alak, burada müşterilerine çay, kahve ve sıcak sütün yanı sıra yoğurduğu çiğ köfteyi de ikram ediyor.

'İÇERİSİNİ MAĞARA ŞEKLİNDE OYDUM'

Yılmaz Alak, kardan yapıyı 10 günde yalnız başına yaptığını anlatarak, "Kürek yardımıyla karı sıkıştırdım. İçerisini mağara şeklinde oydum. Müşterilerime özel bir hizmet sunabilmek, dikkatlerini çekebilmek için içeride çiğ köfte yoğurup, ikram etmeye başladım" dedi.

Emir Mehmet Fırat ise "Bu kahvehane çok güzel. İşletmeci ağabeyimiz kardan mini bir kahvehane yaparak, içerisinde biz müşterilerine çiğ köfte ikram ediyor. Emeklerine sağlık. Kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.