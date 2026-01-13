Muş’ta binanın çatısından düşen kar kütlesi otomobili ezdi
Muş’ta bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Tavanı çöken araç kullanılamaz hale geldi.
Olay, merkez Dere Mahallesi Bitlis Caddesi’nde meydana geldi. Rahmi Sönmez’e ait 16 ALC 036 plakalı otomobilin üzerine, binanın çatısında biriken kar ve buz kütlesi büyük bir gürültüyle düştü.
Karın ağırlığına dayanamayan aracın tavanı çöktü, camları patladı ve kaportasında ciddi hasar meydana geldi.
Aracın kullanılamaz hale geldiğini belirten Rahmi Sönmez, “Memleketimizin hali budur. Çatılardaki karlar temizlenmediği zaman böyle üzücü kazalarla karşılaşıyoruz.
Kimsenin canı yanmasın, kimsenin başına böyle bir kaza gelmesin diye herkesin çatısındaki karları temizlemesi gerekiyor” dedi.