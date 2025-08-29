GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuş'ta berivanlar yayla yollarında! Artık motosiklet sürüyorlar
HaberlerGündem Haberleri Muş'ta berivanlar yayla yollarında! Artık motosiklet sürüyorlar

Muş'ta berivanlar yayla yollarında! Artık motosiklet sürüyorlar

29.08.2025 - 13:54Güncellenme Tarihi:

Muş'un Korkut ilçesinde yaşayan berivanlar (süt sağan kadınlar), yaylaya ulaşım ve süt sağma işini modernize etti. Artık at ve eşekler yerine üç tekerlekli kasalı motosikletleri kullanan kadınlar, hem zamandan kazanıyor hem de iş yüklerini hafifletiyor. Günün ilk ışıklarıyla yola çıkan berivanlar, 5 kilometre uzaklıktaki yaylaya motorlarla giderek koyunlardan süt sağıyor. Sağdıkları sütü peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünlere dönüştürerek aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.

1Muş'ta berivanlar yayla yollarında! Artık motosiklet sürüyorlar

Muş'un Korkut ilçesinde berivanlar (süt sağan kadınlar) üç tekerlekli kasalı motosikletlerle yaylaya ulaşarak süt sağıyor.

2Muş'ta berivanlar yayla yollarında! Artık motosiklet sürüyorlar

Altunova beldesinin Sazlıkbaşa köyünde hayvancılıkla geçinen ailelerde büyük yükü kadınlar omuzluyor.

3Muş'ta berivanlar yayla yollarında! Artık motosiklet sürüyorlar

Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan berivanlar, ev işlerini tamamladıktan sonra üç tekerlekli kasalı motosikletleriyle 5 kilometre uzaklıktaki yaylaya gidiyor.

4Muş'ta berivanlar yayla yollarında! Artık motosiklet sürüyorlar

Yaylada otlatılan koyunlardan sağdıkları sütü bidonlara doldurarak eve dönen kadınlar, yaptıkları peynir, tereyağı, yoğurt gibi ürünleri satarak ailelerinin geçimine katkı sunuyor.

5Muş'ta berivanlar yayla yollarında! Artık motosiklet sürüyorlar

Manisa'dan Muş'a gelin gelen 5 çocuk annesi Naime Gök, her gün motosikletin kasasında yolculuk yaparak koyunların bulunduğu kırsal alana geldiklerini söyledi.

6Muş'ta berivanlar yayla yollarında! Artık motosiklet sürüyorlar

Günde iki kez süt sağdıklarını belirten Gök, "Beş yıldır berivanlık yapıyorum. Motosikleti ben kullanıyorum. Eskiden annelerimiz atla, eşekle buraya gelirdi. Biz ise motosikletle geliyoruz. Her gün 5 kilometre yol geliyoruz. Sütü sağdıktan sonra köye dönüyoruz." dedi.

7Muş'ta berivanlar yayla yollarında! Artık motosiklet sürüyorlar

Ceylan Gök ise "Eskiden gelmek zahmetliydi. At, eşekle gidip gelmeler vardı. Şimdi ise araçlarla geliyoruz. Hasta koyunlarımızı da römorkta taşıyoruz." diye konuştu.

8Muş'ta berivanlar yayla yollarında! Artık motosiklet sürüyorlar

Hayvancılığa başlayan üniversite mezunu Selen Gök de şunları dile getirdi:

"Küçük ve büyükbaş hayvanlarımız var. Ben daha çok küçükbaşlarla ilgileniyorum. Sağdığım sütü peynir, tereyağı, kaymak yapıyorum, aileme yardım ediyorum. Güzel gidiyor, memnunuz. Artık atanma gibi bir beklentim yok. Sürüyü büyütmeyi düşünüyorum. 80 hayvanla başlamıştım, şimdi 120 hayvanım var. 150'ye çıkarmayı hedefliyorum."