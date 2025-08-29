Muş'ta berivanlar yayla yollarında! Artık motosiklet sürüyorlar

8

Hayvancılığa başlayan üniversite mezunu Selen Gök de şunları dile getirdi:



"Küçük ve büyükbaş hayvanlarımız var. Ben daha çok küçükbaşlarla ilgileniyorum. Sağdığım sütü peynir, tereyağı, kaymak yapıyorum, aileme yardım ediyorum. Güzel gidiyor, memnunuz. Artık atanma gibi bir beklentim yok. Sürüyü büyütmeyi düşünüyorum. 80 hayvanla başlamıştım, şimdi 120 hayvanım var. 150'ye çıkarmayı hedefliyorum."