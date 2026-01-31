Muşlu üretici saman ve arpaya alternatif buldu! Zor ama bedava: Bu yöntemle maliyetler yarı yarıya düştü
Muş’ta saman ve arpanın yerine alternatif yem arayan besiciler, bu yöntemle maliyetleri düşürdü. Bahçelerindeki söğüt ağaçlarını budayan üreticiler, lif zengini dallarla küçükbaş hayvanlarını besleyerek hem tasarruf sağlıyor hem de verimi artırıyor.
Sabah saatlerinde hayvanlarına saman ve arpa veren besiciler, günün ilerleyen saatlerinde ise budadıkları söğüt dallarını yem olarak kullanıyor. Lif açısından zengin olan söğüt dalları, küçükbaş hayvanlar tarafından severek tüketiliyor.
Kendi arazisindeki söğüt ağaçlarını budayarak hayvanlarını besleyen genç besici İsmail Güngör, uygulamanın ekonomik ve pratik olduğunu belirterek, "Ayrancı köyünde hayvancılık yapıyoruz. Burada babama yardım ediyorum. Biz de saman ve arpadan tasarruf etmek için söğüt dallarını getiriyoruz.
Günde 3 defa söğüt dallarını ve buğdayı getirip hayvanlara veriyoruz. Ağaçlara çıkmak ne kadar zor olsa bile biz bu işi severek yapıyoruz. Keçilerimiz doğum yapmak üzere. Doğumdan önce keçilerimizi iyi beslemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Günde üç defa keçilerimize saman, arpa ve söğüt dalı veriyoruz. Söğüt dalı bizim için alternatif bir yem oldu" dedi.