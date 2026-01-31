GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuşlu üretici saman ve arpaya alternatif buldu! Zor ama bedava: Bu yöntemle maliyetler yarı yarıya düştü
HaberlerGündem Haberleri Muşlu üretici saman ve arpaya alternatif buldu! Zor ama bedava: Bu yöntemle maliyetler yarı yarıya düştü

Muşlu üretici saman ve arpaya alternatif buldu! Zor ama bedava: Bu yöntemle maliyetler yarı yarıya düştü

31.01.2026 - 09:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Muş’ta saman ve arpanın yerine alternatif yem arayan besiciler, bu yöntemle maliyetleri düşürdü. Bahçelerindeki söğüt ağaçlarını budayan üreticiler, lif zengini dallarla küçükbaş hayvanlarını besleyerek hem tasarruf sağlıyor hem de verimi artırıyor.

1Muşlu üretici saman ve arpaya alternatif buldu! Zor ama bedava: Bu yöntemle maliyetler yarı yarıya düştü

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan illerinden Muş’ta besiciler, kış aylarında alternatif yöntemler geliştiriyor. Kar üzerinde hayvanlarını beslemekte zorlanan üreticiler, kendi bahçelerindeki söğüt ağaçlarını budayarak küçükbaş hayvanlarına veriyor.

2Muşlu üretici saman ve arpaya alternatif buldu! Zor ama bedava: Bu yöntemle maliyetler yarı yarıya düştü

Sabah saatlerinde hayvanlarına saman ve arpa veren besiciler, günün ilerleyen saatlerinde ise budadıkları söğüt dallarını yem olarak kullanıyor. Lif açısından zengin olan söğüt dalları, küçükbaş hayvanlar tarafından severek tüketiliyor.

3Muşlu üretici saman ve arpaya alternatif buldu! Zor ama bedava: Bu yöntemle maliyetler yarı yarıya düştü

Kendi arazisindeki söğüt ağaçlarını budayarak hayvanlarını besleyen genç besici İsmail Güngör, uygulamanın ekonomik ve pratik olduğunu belirterek, "Ayrancı köyünde hayvancılık yapıyoruz. Burada babama yardım ediyorum. Biz de saman ve arpadan tasarruf etmek için söğüt dallarını getiriyoruz.

4Muşlu üretici saman ve arpaya alternatif buldu! Zor ama bedava: Bu yöntemle maliyetler yarı yarıya düştü

Günde 3 defa söğüt dallarını ve buğdayı getirip hayvanlara veriyoruz. Ağaçlara çıkmak ne kadar zor olsa bile biz bu işi severek yapıyoruz. Keçilerimiz doğum yapmak üzere. Doğumdan önce keçilerimizi iyi beslemek için büyük çaba sarf ediyoruz. Günde üç defa keçilerimize saman, arpa ve söğüt dalı veriyoruz. Söğüt dalı bizim için alternatif bir yem oldu" dedi.