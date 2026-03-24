Muş Ovası’nda karlar eridi çiftçiler zor durumda kaldı: Tarım arazileri sular altında kaldı göletler oluştu
Muş’ta son günlerde hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte eriyen kar suları ve etkili olan sağanak yağış, Muş Ovası ve çevresindeki tarım arazilerinde su baskınlarına yol açtı.
Aralıklarla etkisini artıran yağışlar, kar sularıyla birleşerek ovada geniş alanların suyla kaplanmasına neden oldu. Tarım arazilerinde yer yer göletler oluşurken, bazı bölgelerde su seviyesinin yükseldiği gözlendi.
Yetkililerin bölgede incelemelerini sürdürdüğü öğrenilirken, suyun çekilmesinin ardından oluşabilecek zararların netlik kazanması bekleniyor. Çiftçiler ise muhtemel kayıplara karşı endişeli.
Yaşanan su baskınlarının çiftçileri kötü etkilediğini söyleyen vatandaşlardan Serkan Turgut, "Bu yıl Muş’ta kış mevsimi oldukça çetin geçti.
Yoğun kar yağışının ardından etkili olan yağmurlar, karların hızla erimesine neden oldu. Bu durum, Muş Ovası’nda geniş alanların su altında kalmasına yol açtı.
Yaşanan su baskınları nedeniyle çok sayıda tarım arazisi zarar görürken, çiftçiler ciddi mağduriyet yaşadı.
Çiftçiler, önümüzdeki günlerde hava şartlarının düzelmesini umut ederken, suların çekilmesiyle birlikte tarımsal faaliyetlerin yeniden başlaması bekleniyor.
Çiftçiler, arazilerine tekrar dönerek üretime katkı sağlamayı hedefliyor" dedi.