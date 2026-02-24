Muş Ovası'nda ilk kez açtı: Şubat ayında herkesi şaşırttı
Muş’ta karların erimesiyle birlikte açan çiğdem çiçekleri, Muş Ovası’nı renklendirerek baharın gelişini müjdeledi.
Kış mevsiminin sert geçtiği Muş’ta, havaların ısınmasıyla birlikte doğa yeniden canlanmaya başladı. Yılın ilk çiçekleri arasında yer alan çiğdemler, karların eridiği alanlarda yüzünü gösterdi. Muş Ovası genelinde, özellikle karla kaplı dağ eteklerinde açan çiğdemler, beyaz örtüyle bütünleşerek görsel bir şölen sundu. Zarif yapıları ve canlı renkleriyle dikkat çeken çiğdem çiçekleri, doğanın uyanışını simgelerken ortaya güzel manzaralar çıktı.
Özellikle Muş merkeze bağlı Donatım köyü çevresinde yoğun olarak görülen çiğdemler, doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Baharın müjdecisi olarak bilinen bu nadide çiçekler, karlı zirvelerle eşsiz görüntü oluşturuyor.
Hatice Karaben Ala, arkadaşlarıyla beraber çiğdemleri fotoğraflamaya geldiğini vurgulayarak, "İlk kez çiğdemleri burada görme fırsatı buldum. Çok güzeldi. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirdik. En kısa zamanda kızım ve eşimle birlikte gelip burayı görmek istiyoruz. Burada çok güzel fotoğraflar çekindik. Güzel bir gün oldu. Buranın doğası çok harikaydı" dedi.
Arkadaşlarıyla çiğdemleri görmeye geldiklerini belirten Şuheda Tutuş ise "Çok güzel bir ortam vardı. Burada sıcakkanlı yeni arkadaşlıklar edindik. Bunu tekrarlayacağım. Arkadaşlarımla buraya gelip güzel vakit geçireceğiz. Biz geçen yıl da çiğdemleri çekmeye gelmiştik. Burası çok güzel" ifadelerini kullandı.