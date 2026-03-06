Muş Ovası’nda baharın ilk habercisi olan çiğdemler yeniden yüzünü gösterdi
Muş Ovası’nda baharın ilk habercisi olan çiğdem çiçekleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle bir süre kar altında kaldı. Havaların düzelmesi ve karların erimesiyle birlikte çiğdemler geniş tarlalarda yeniden ortaya çıktı.
Muş Ovası’nda baharın habercisi olarak bilinen çiğdem çiçekleri, etkili olan kar yağışının ardından kar altında kalmıştı. Son günlerde hava sıcaklıklarının artması ve karların erimesiyle birlikte çiğdemler tekrar gün yüzüne çıktı.
Ovada yeniden görülmeye başlayan çiğdem çiçekleri, beyaz kar örtüsünün ardından doğada görsel bir şölen oluşturdu.
Baharın gelişini simgeleyen çiğdemler, ovada kartpostallık manzaralar ortaya çıkarırken doğaseverlerin de ilgisini çekti.
Muş Ovası’nda her yıl erken açan bu çiçekler, zaman zaman etkili olan kar yağışı nedeniyle kar altında kalsa da hava sıcaklıklarının yükselmesiyle yeniden açmaya devam ediyor.
Çiğdem çiçeklerinin fotoğraflarını çekerek güzel vakit geçirdiğini söyleyen Özlem Davran, karların erimesiyle birlikte çiçeklerinin yeniden ortaya çıktığını ifade ederek,
"Muş Ovası’nda baharın müjdesi olan çiğdem çiçekleri açmış durumda. Daha önce karla kaplı olan bu bölge, karların erimesiyle birlikte çiğdem çiçeklerinin yeniden ortaya çıkmasıyla adeta renklenmiş.
Biz de bu güzellikleri görmek ve fotoğraflamak için buradayız. İftar saatinden önce geldik. Burası gerçekten çok güzel" dedi.
Doğa fotoğrafçısı Muzaffer Göç, birkaç gün önce bölgeye geldiklerinde her yer karla kaplı olduğu için çiçekleri göremediklerini belirterek, "Birkaç gün önce buraya geldiğimizde her yer karla kaplı olduğu için çiçekleri görememiştik.
Bugün ise karların erimesiyle adeta bir doğa güzelliğiyle karşılaştık. Bol bol fotoğraf ve video çektik. Herkesin de buraya gelip bu güzelliği görmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.