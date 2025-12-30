Munzur Dağı'nın zirvesinde fotokapana yakalandılar! Sürü halinde ilk kez görüldü

1

Bölgenin zengin ekosistemine ev sahipliği yapan Munzur Dağları’nda son yıllarda yürütülen koruma çalışmaları ve denetimlerin artmasıyla birlikte yabani hayvan popülasyonunda gözle görülür bir artış yaşandığı belirtiliyor. Bu kapsamda özellikle yüksek rakımlı ve sarp kayalık alanları tercih eden şamuaların, kış aylarında zaman zaman daha düşük rakımlı alanlara, yaklaşık bin metre seviyelerine kadar indiği gözlemlendi.Karlı zirvelerle bütünleşen şamualar, hem doğaseverlerin hem de fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Drone ile kaydedilen görüntülerde, şamuaların dik yamaçlarda çevik hareketlerle ilerlediği ve karla kaplı kayalıklar arasında besin aradığı anlar net bir şekilde yer aldı. Ortaya çıkan görüntüler, Munzur Dağlarının doğal güzelliklerini ve yaban hayatı açısından taşıdığı önemi bir kez daha gözler önüne serdi.