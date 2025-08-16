Mühendisliği bırakıp filmde gördüğünü yaptı! Sadece 8 tane var, 6 ton hasat zengin edecek

11

Yanaz, 6 ton hasat beklediğini belirterek, şöyle devam etti:



"Bahçede zaman geçirmek, çok iyi takip etmek, olumsuzluklara ve hastalıklara karşı uyanık olmak lazım. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Oğlum da bu işe dahil oldu. Kendisi hava yolu şirketinde kaptan pilot. Turizmden ve diğer kültürlerin faaliyetlerinden etkilendiği için burada butik otel açılabileceğini söyledi. Ben de kendisine destek olacağımı söyledim. Tamamen taş yapıdan otel inşaatını yapıyoruz. Bu kapsamda şaraplık üzüm üretimini de başlayalım istedik."



İnsanların aileleriyle bahçelerine ziyarete geldiklerinde üzüm toplayıp yediklerini ifade eden Yanaz, böylece bir kültür oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.