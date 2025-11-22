Mühendis emekli olunca yapılmayanı yaptı! Devletten 156 dönüm kiraladı, resmen para basacak

3

Cihangir Kasapoğlu, AA muhabirine, tarımla uğraşmayı çok sevdiğini söyledi.



Makine mühendisliğinden sonra doğada vakit geçirmenin kendisine iyi geldiğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"Tabiatla uğraşmak güzel. Yıllarca atölyede, sahada, beton bir dünyanın içinde çalıştık. Şimdi burada tabiatın ve yeşilliklerin içinde olmak ayrı bir mutluluk. İnsanlar toprakla uğraştıklarında daha geniş bakış açısı kazanırlar. Topraktan ürün çıkarmak, tohumun büyüdüğünü görmek çok güzel bir duygu."



Kasapoğlu, araziyi canlandırırken her aşamada Orman Bölge Müdürlünden destek aldığını ifade ederek, "Devletin bu projesi çok kıymetli çünkü hem üretime katkı sağlanıyor hem de kıraç araziler yeniden doğaya kazandırılıyor. Buralar önceden taşlıktı, şimdi yeşillenen bir sahaya dönüştü." dedi.