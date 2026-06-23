MUHAMMET ÇELİK KİMDİR? | 28 yıldan beri aranan Muhammet Çelik, Müge Anlı'nın programında bulundu: Canlı yayına bağlanan Çelik'in sözleri herkesi şaşkına çevirdi

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Programda gündeme gelen olayın merkezinde, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Tural Ferecov'un yıllardır haber alamadığı kardeşi Muhammet Çelik'i arama hikâyesi bulunuyor. İddialara göre ağabey, yaklaşık 28 yıldır göremediği kardeşine ulaşabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Yapılan araştırmalar sonucunda Muhammet Çelik'e ulaşıldı ve beklenen yüzleşme canlı yayında gerçekleşti.



Ancak herkesin duygusal bir aile kavuşması beklediği süreç, canlı yayındaki açıklamalar nedeniyle farklı bir boyuta taşındı. Program sırasında Muhammet Çelik'in yaptığı değerlendirmeler ve aile geçmişine ilişkin ortaya atılan iddialar, izleyicileri şaşkına çevirdi.