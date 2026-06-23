MUHAMMET ÇELİK KİMDİR? | 28 yıldan beri aranan Muhammet Çelik, Müge Anlı'nın programında bulundu: Canlı yayına bağlanan Çelik'in sözleri herkesi şaşkına çevirdi
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan Muhammet Çelik olayı nedir? Muhammet Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen ağabeyinin 28 yıldır aradığı Muhammet Çelik neden gündem oldu? Canlı yayına bağlanan Muhammet Çelik'in açıklamaları neden sosyal medyada büyük yankı uyandırdı? İşte bugün Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Muhammet Çelik hakkında merak edilen tüm detaylar...
Muhammet Çelik kimdir, neden gündem oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan olay, Türkiye'nin gündemine oturdu. Azerbaycan'dan gelen ağabeyi tarafından 28 yıldır aranan Muhammet Çelik'e canlı yayında ulaşılırken, beklenen duygusal buluşma yerini şaşkınlık yaratan açıklamalara bıraktı. Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Muhammet Çelik'in hayatı, mesleği ve aile hikâyesi milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Müge Anlı'nın programında bulunan Muhammet Çelik'in şoke eden sözleri...
MUHAMMET ÇELİK KİMDİR? NEDEN GÜNDEM OLDU?
ATV'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan gelişmeler, Muhammet Çelik ismini kısa sürede sosyal medyanın ve internet aramalarının zirvesine taşıdı. Özellikle "Muhammet Çelik kimdir?", "Muhammet Çelik olayı nedir?", "Muhammet Çelik bulundu mu?" ve "Muhammet Çelik neden kardeşiyle görüşmek istemiyor?" soruları günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer aldı.
Programda gündeme gelen olayın merkezinde, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Tural Ferecov'un yıllardır haber alamadığı kardeşi Muhammet Çelik'i arama hikâyesi bulunuyor. İddialara göre ağabey, yaklaşık 28 yıldır göremediği kardeşine ulaşabilmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Yapılan araştırmalar sonucunda Muhammet Çelik'e ulaşıldı ve beklenen yüzleşme canlı yayında gerçekleşti.
Ancak herkesin duygusal bir aile kavuşması beklediği süreç, canlı yayındaki açıklamalar nedeniyle farklı bir boyuta taşındı. Program sırasında Muhammet Çelik'in yaptığı değerlendirmeler ve aile geçmişine ilişkin ortaya atılan iddialar, izleyicileri şaşkına çevirdi.
MUHAMMET ÇELİK KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Programda yer alan bilgiler doğrultusunda Muhammet Çelik'in 28 yaşında olduğu öğrenildi. Uzun yıllardır Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Çelik'in, sporla yakından ilgilendiği ve aktif bir yaşam sürdüğü belirtiliyor.
Muhammet Çelik'in Azerbaycan kökenli olduğu ifade ediliyor. Ailesinin geçmişine ilişkin detaylar ise Müge Anlı programında gündeme gelen konular arasında yer aldı. Özellikle ağabeyi Tural Ferecov'un yıllar sonra kardeşine ulaşma çabası, izleyenlerin dikkatini çekti.
MUHAMMET ÇELİK NE İŞ YAPIYOR?
Muhammet Çelik'in spor alanında faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Daha önce farklı dönemlerde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı ifade edilen Çelik'in günümüzde antrenörlük yaptığı ve bireysel spor eğitimleri verdiği öğrenildi.
Sağlıklı yaşam ve fitness odaklı çalışmalar yürüten Muhammet Çelik'in sosyal medya platformlarında da spor içerikleri paylaştığı belirtiliyor. Bu yönüyle belirli bir takipçi kitlesine sahip olduğu ifade ediliyor.
MÜGE ANLI'DAKİ MUHAMMET ÇELİK OLAYI NEDİR?
Programda ekrana taşınan olayın temelinde aile bireyleri arasında yıllardır süren kopukluk yer alıyor. Azerbaycan'dan gelen ağabey Tural Ferecov, yaklaşık 28 yıldır görmediği kardeşi Muhammet Çelik'i bulabilmek için programa başvurdu.
SÖZLERİ HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Yapılan çalışmalar sonucunda Muhammet Çelik'e ulaşıldı. Ancak canlı yayına bağlanan Çelik'in, ağabeyiyle görüşmeye sıcak bakmaması dikkat çekti. Yayında aile geçmişine ilişkin çeşitli iddialar ve karşılıklı suçlamalar gündeme gelirken, yaşananlar sosyal medyada geniş yankı buldu.
Beklenen kardeş kavuşmasının gerçekleşmemesi ve ortaya atılan iddialar, olayın kısa sürede ülke gündemine taşınmasına neden oldu.
MUHAMMET ÇELİK DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU
Muhammet Çelik, yalnızca Müge Anlı programındaki gelişmelerle değil, geçmişte özel hayatıyla da gündeme gelmişti. Çelik'in Bodrum'da tanıştığı ABD'li sosyal medya içerik üreticisi Natalie Badura ile yaşadığı ilişki ve ardından gelen evlilik kararı, hem Türkiye'de hem de yabancı basında dikkat çekmişti.
Özellikle dil engelini çeviri uygulamaları aracılığıyla aşan çiftin kısa süre içinde evlenmesi uzun süre konuşulmuş, Muhammet Çelik'in ismi sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği konular arasına girmişti.