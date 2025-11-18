Muğla'da yerli üretim hamlesi! Tamamen ücretsiz olarak dağıtıldı
Kaynak : İHA
Muğla’da yüksek katma değerli ürünler arasına giren, 2015 yılında başlatılan projeyle temelleri atılan sakız bahçeleri, bugün yaklaşık 100 dekarlık bir alana yayılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimi artırmak amacıyla bin 500 adet aşılı sakız fidanını çiftçilere yüzde 100 hibeli olarak dağıtmaya hazırlanıyor.
Bugün gelinen noktada, Kavaklıdere ve Yatağan ilçeleri hariç Muğla genelinde yaklaşık 100 dekarlık alanda sakız üretimi başarıyla sürdürülüyor. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde sakız yetiştiriciliği günden güne güç kazanıyor. Sakız bitkisi, doğası gereği yavaş gelişen ve sabır isteyen bir tür olmasına rağmen; başta gastronomi olmak üzere geniş kullanım alanı ve yüksek katma değeri ile dikkat çekiyor. Ülkemizde üretimi henüz iç talebi karşılayamadığı için sakız büyük ölçüde ithalat yoluyla temin edilmektedir. Muğla’da geliştirilen bu projeler sayesinde, yerli üretimin artırılması ve böylece ülkenin sakızdaki dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.
Dağıtılacak olan bin 500 adet aşılı sakız fidanı, üreticilere yüzde 100 hibeli şekilde sağlanacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tip desteklerle her zaman sahada ve çiftçinin yanında olduklarını belirterek, Muğla'nın tarımsal çeşitliliğini ve ekonomik değerini artırma kararlılığını vurguladı.