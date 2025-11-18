GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla'da yerli üretim hamlesi! Tamamen ücretsiz olarak dağıtıldı
HaberlerGündem Haberleri Muğla'da yerli üretim hamlesi! Tamamen ücretsiz olarak dağıtıldı

Muğla'da yerli üretim hamlesi! Tamamen ücretsiz olarak dağıtıldı

18.11.2025 - 10:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Muğla’da yüksek katma değerli ürünler arasına giren, 2015 yılında başlatılan projeyle temelleri atılan sakız bahçeleri, bugün yaklaşık 100 dekarlık bir alana yayılırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üretimi artırmak amacıyla bin 500 adet aşılı sakız fidanını çiftçilere yüzde 100 hibeli olarak dağıtmaya hazırlanıyor.

1Muğla'da yerli üretim hamlesi! Tamamen ücretsiz olarak dağıtıldı

Sakız üretiminin Muğla'daki serüveni, 2015 yılında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi ile başladı. Bu proje kapsamında Muğla’da ilk sakız bahçeleri kuruldu ve bölge tarımı için yeni bir döneme girildi.

2Muğla'da yerli üretim hamlesi! Tamamen ücretsiz olarak dağıtıldı

Bugün gelinen noktada, Kavaklıdere ve Yatağan ilçeleri hariç Muğla genelinde yaklaşık 100 dekarlık alanda sakız üretimi başarıyla sürdürülüyor. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde sakız yetiştiriciliği günden güne güç kazanıyor. Sakız bitkisi, doğası gereği yavaş gelişen ve sabır isteyen bir tür olmasına rağmen; başta gastronomi olmak üzere geniş kullanım alanı ve yüksek katma değeri ile dikkat çekiyor. Ülkemizde üretimi henüz iç talebi karşılayamadığı için sakız büyük ölçüde ithalat yoluyla temin edilmektedir. Muğla’da geliştirilen bu projeler sayesinde, yerli üretimin artırılması ve böylece ülkenin sakızdaki dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

3Muğla'da yerli üretim hamlesi! Tamamen ücretsiz olarak dağıtıldı

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin gelirini artırmak ve kaliteli üretimi sürdürülebilir kılmak amacıyla somut bir adım atıyor. Müdürlük, önümüzdeki günlerde bin 500 adet aşılı sakız fidanını üreticilere ulaştıracak.

4Muğla'da yerli üretim hamlesi! Tamamen ücretsiz olarak dağıtıldı

Dağıtılacak olan bin 500 adet aşılı sakız fidanı, üreticilere yüzde 100 hibeli şekilde sağlanacak. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bu tip desteklerle her zaman sahada ve çiftçinin yanında olduklarını belirterek, Muğla'nın tarımsal çeşitliliğini ve ekonomik değerini artırma kararlılığını vurguladı.