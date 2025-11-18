Muğla'da yerli üretim hamlesi! Tamamen ücretsiz olarak dağıtıldı

2

Bugün gelinen noktada, Kavaklıdere ve Yatağan ilçeleri hariç Muğla genelinde yaklaşık 100 dekarlık alanda sakız üretimi başarıyla sürdürülüyor. Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Orman Bölge Müdürlüğü’nün iş birliğiyle yürütülen çalışmalar sayesinde sakız yetiştiriciliği günden güne güç kazanıyor. Sakız bitkisi, doğası gereği yavaş gelişen ve sabır isteyen bir tür olmasına rağmen; başta gastronomi olmak üzere geniş kullanım alanı ve yüksek katma değeri ile dikkat çekiyor. Ülkemizde üretimi henüz iç talebi karşılayamadığı için sakız büyük ölçüde ithalat yoluyla temin edilmektedir. Muğla’da geliştirilen bu projeler sayesinde, yerli üretimin artırılması ve böylece ülkenin sakızdaki dışa bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.