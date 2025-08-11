Muğla'da tarih kayıt altına alınıyor: 100 yıllık miras için harekete geçildi

7

Katrancı evlerinin ahşap işlemeleri üzerine makale yazan Dr. Öğretim üyesi Nurcan Bahargülü, "Katrancı evlerinin ahşap süslemelerine bakıldığında genellikle evlerin oda giriş kapılarının tek kanatlı ve üzerinde bitkisel, geometrik ve nesnel süslemelerin hatta bazen figürlü süslemelerin yer aldığını görüyoruz. Özellikle bakıldığında Katrancı mahallesinin daha eski ismiyle köyünün bakıldığında geçim kaynaklarının özellikle künar ağacından, çam fıstığından geçimlerini sağladıklarını halk tarafından öğreniyoruz ve bunun için de evlerinde bulunan ahşap süslemelerini, kapılarının tam orta kısmındaki ana motiflerinde kozalak çiçeğinin açmış hallerini, tomurcuk hallerini yapıldığını görüyoruz. Burada bunların geçim kaynaklarının kendi evlerindeki ahşap süslemenin üzerine bir dantel şeklinde işlenmiş halleri karşımıza çıkıyor. Genellikle tepelik kısımlarının olduğu yerde hançer motiflerinin olması, burada bir erkek efeliğin sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonraki aşamalarda süsleme motiflerine bakıldığında, Kavaklıdere buraya çok yakın olduğu için Kavaklıdere bakırcılığında güğüm-ibrik motifleri karşımıza çıkıyor. Ahşap kapıların üzerindeki süslemelerden ziyade iç kısımlara bakıldığında genellikle iç donatı elemanlarının da süslü olduğunu görüyoruz. Özellikle Aydın'ın Çine İlçesi Akçova Mahallesinden gelen Mevlüt ve Mehmet Özen kardeşler, 1930 ve 40 yıllarında buradaki köyleri gezerek bu kapıları ve iç donatılarındaki elemanların üzerlerinin ahşapla süslendiğini görüyoruz. Oyma, kabartma, kazıma tekniğinde yapıyorlar genellikle bunları. İç kısımlara bakıldığında yüklüklerin alt kısmında yörede zar adı verdikleri dikey panoların içerisinde yine kozalak çiçekleri karşımıza çıkıyor. Taşıyıcı elemanlar olarak bakıldığında ise direklerin üzerindeki yastık dediğimiz veya yörede fırınç ismi verilen kazıma tekniği ile yapılmış geometrik süslemelerin üzerinde nazara karşı engellediğine inandıkları mavi boncukları daha sonra aplike tekniği ile yapıldığını görüyoruz. Bunun haricinde yer gök bağlantısını kuran sistemle, inançlarıyla tavanların süslü olduklarını görüyoruz. Kapıların üzerine yapmış oldukları süsleme motiflerini tavan göbeklerine de işledikleri dikkatleri çekiyor" dedi.