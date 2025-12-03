Muğla'da sınırlar değişti: Oy birliğiyle karar verildi!

2





Menteşe Belediyesi'nin Kasım ayı Belediye Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Akçaova Mahallesinin sınırlarının belirlenmesi ile ilgili madde Aralık ayı Meclis toplantısında komisyon tarafından meclis üyelerinin onayına sunuldu. Komisyon raporunda, "Akçaova Mahallesi Sınırı, Muslihittin ve Karamehmet Mahalleleri onaylı sayısal sınırları, İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri Tabanında yer alan adres kayıtları, tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral haritalar, 3402 Sayılı Kanunun 22-a Maddesi ile oluşan Kadastral Haritalar ve Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir mahalle haritaları fiziksel, yasal ve yapay eşikler dikkate alınarak hazırlanıldığı görülmüştür. Sonuç olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Sayısal olarak düzenlenen 1/25000 ölçekli Topoğrafik Haritada gösterilen sınırın, koordinat özet çizelgesinin ve nokta numaralı alan hesabının Akçaova Mahallesi idari sınırı olarak belirlenmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüş olup, Meclisimize gerekli kararın alınmasını arz ederiz" denildi.