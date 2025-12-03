Muğla'da sınırlar değişti: Oy birliğiyle karar verildi!
Menteşe Akçaova Mahallesi'nin sınırlarının tekrar belirlenmesi amacıyla Kasım ayında Menteşe Belediyesi İmar komisyonuna havale edilen 1/25000 Ölçekli Topoğrafik Harita, Koordinat Özet Çizelgesi ve Alan Hesabı komisyon tarafından oybirliği ile uygun görülmesinin ardından Mecliste yapılan oylamada da oy birliği ile Akçaova Mahallesinin sınırları yeniden belirlendi. Karar, İçişleri Bakanlığına onay için gönderilecek.
Açaova Mahallesinin hemen karşısında yer alan ve imara açılan alan ile 500 konutun bulunduğu Toplu Konut İdaresi (TOKİ) evlerinin bulunduğu bölge ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nün bulunduğu alandan Akçaova Mahallesi çıkışına kadar olan bölüm Akçaova Mahallesi sınırlarına dahil edilecek.Daha önce Muslihittin Mahallesi sınırlarında yer alan Akçaova Mahallesi karşısındaki yeni yapılaşma alanı, TOKİ konutları ve Karamehmet Mahallesi sınırlarında yer alan Menteşe Yapı Kooperatifinin alt bölümünden trafik ışıklarına kadar olan bölüm yeni sınırın belirlenmesi sonrası Akçaova Mahallesi sınırlarına dahil edilecek.
Menteşe Belediyesi'nin Kasım ayı Belediye Meclis toplantısında İmar Komisyonuna havale edilen Akçaova Mahallesinin sınırlarının belirlenmesi ile ilgili madde Aralık ayı Meclis toplantısında komisyon tarafından meclis üyelerinin onayına sunuldu. Komisyon raporunda, "Akçaova Mahallesi Sınırı, Muslihittin ve Karamehmet Mahalleleri onaylı sayısal sınırları, İl İdare Kurulundan alınan Köy Hudutnameleri ile Ulusal Adres Veri Tabanında yer alan adres kayıtları, tapulama alan ve sınırlarını gösterir (KVK) Kadastral haritalar, 3402 Sayılı Kanunun 22-a Maddesi ile oluşan Kadastral Haritalar ve Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan çalışmaları gösterir mahalle haritaları fiziksel, yasal ve yapay eşikler dikkate alınarak hazırlanıldığı görülmüştür. Sonuç olarak komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; Sayısal olarak düzenlenen 1/25000 ölçekli Topoğrafik Haritada gösterilen sınırın, koordinat özet çizelgesinin ve nokta numaralı alan hesabının Akçaova Mahallesi idari sınırı olarak belirlenmesi Komisyonumuzca oybirliğiyle uygun görülmüş olup, Meclisimize gerekli kararın alınmasını arz ederiz" denildi.
Menteşe Belediye Meclisine sunulan komisyon raporu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Menteşe Belediye Meclisinde oy birliği ile kabul edilen karar Menteşe Kaymakamlığına sunulacak. Kaymakamlık tarafından Akçaova Mahalle sınırının yeniden belirlenmesine ilişkini karar İçişleri Bakanlığının onayına sunulacak.