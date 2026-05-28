HaberlerGündem Haberleri Muğla'da kuyruğun uzunluğu ölçüldü: Tatilciler akın edince ortaya çıktı

Muğla'da kuyruğun uzunluğu ölçüldü: Tatilciler akın edince ortaya çıktı

28.05.2026 - 13:46Güncellenme Tarihi:

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı. Tatil için kente gelen vatandaşlar nedeniyle oluşan araç kuyruğu yaklaşık 22 kilometreye ulaştı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bayramlaşma ve kurban kesim işlemlerinin ardından tatil bölgelerine yöneldi.

Özellikle günübirlik tatilcilerin de yola çıkmasıyla birlikte Muğla girişlerinde yoğunluk meydana geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinden başlayan araç kuyruğu Yatağan ilçesine kadar uzanırken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Başta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle bölgede trafik akışı yavaşladı.

Yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.