Muğla'da kritik çalışma başladı: Bin 200 metre inşa ediliyor

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Kanalizasyon çalışmalarının bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Atatürk Mahallesi sakini Davut Uyan, "Mahallemiz sıkıntı oluyordu. Yeni yerleşim yeri olduğu için tabii orası birdenbire geliştiği için bu mahalle, sıkıntı büyüktü. Teşekkür ederiz, çalışmalarınızı yürütüyor. Şu anda sıkıntılarımız gideriliyor" dedi.