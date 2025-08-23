Muğla'da kadınlar hem ev ekonomisine destek oluyor hem de tarihi gün yüzüne çıkarıyor!

4

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Geleceğe Miras' projesi kapsamında yürütülen Stratonikeia Antik Kenti kazılarında görev alan, çoğu kırsal mahallelerde yaşayan 31 kadın, 40 dereceyi bulan kavurucu sıcaklara rağmen hem tarihin gün yüzüne çıkmasına katkı sunuyor hem de aile bütçelerine destek oluyor.