Muğla'da dehşet! İşe gitmek için evden çıkan kadın sokak ortasında katledildi
Muğla'nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. 3 çocuk annesi genç kadın işe gitmek için evden çıktı, sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken katil zanlısı aranıyor.
Kan donduran olay, saat 07.00 sıralarında Muğla'nın Milas ileçesinde meydana geldi. Bodrum'da bir markette çalışan Özlem Arslan evden çıkıp işe giderken kimliği henüz tespit edilemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Arslan boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Arslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Özlem Arslan'ın cansız bedeni, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.