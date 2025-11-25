Muğla'da define avcıları sınır tanımıyor! 300 yıllık Oyuk Baba Ereni mezarı, tahrip edildi

1

Yatağan'ın Doğan Mahallesi’nde tarihi yapılarından biri olan Oyuk Baba Ereni mezarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kazılarak zarar gördü. Bölgede inceleme yapan araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz hem tarihi hem de inanç değerlerine yönelik büyük bir saygısızlık yapıldığını belirterek, "Oyuk Baba Ereni yapısı, yaklaşık 300 yıllık. Ancak buraya zaman zaman define aramak için gelmişler.