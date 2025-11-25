GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMuğla'da define avcıları sınır tanımıyor! 300 yıllık Oyuk Baba Ereni mezarı, tahrip edildi
HaberlerGündem Haberleri Muğla'da define avcıları sınır tanımıyor! 300 yıllık Oyuk Baba Ereni mezarı, tahrip edildi

Muğla'da define avcıları sınır tanımıyor! 300 yıllık Oyuk Baba Ereni mezarı, tahrip edildi

25.11.2025 - 13:11Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)-

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki 300 yıllık Oyuk Baba Ereni mezarı, kimliği belirsiz define avcıları tarafından kazılarak tahrip edildi. Bölgeyi inceleyen araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz, "Bu tip mezarlarda para veya altın bulunma ihtimali yoktur" dedi.

1Muğla'da define avcıları sınır tanımıyor! 300 yıllık Oyuk Baba Ereni mezarı, tahrip edildi

Yatağan'ın Doğan Mahallesi’nde tarihi yapılarından biri olan Oyuk Baba Ereni mezarı, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kazılarak zarar gördü. Bölgede inceleme yapan araştırmacı-yazar Tarcan Oğuz hem tarihi hem de inanç değerlerine yönelik büyük bir saygısızlık yapıldığını belirterek, "Oyuk Baba Ereni yapısı, yaklaşık 300 yıllık. Ancak buraya zaman zaman define aramak için gelmişler.

2Muğla'da define avcıları sınır tanımıyor! 300 yıllık Oyuk Baba Ereni mezarı, tahrip edildi

Bu tip mezarlarda para veya altın bulunma ihtimali yoktur. Bu kazı tamamen asılsız bilgilere dayanarak yapılmış bir tahribattır" dedi.

3Muğla'da define avcıları sınır tanımıyor! 300 yıllık Oyuk Baba Ereni mezarı, tahrip edildi

Oğuz, mezarın yaklaşık 50 yıl önce vatandaşlar tarafından restore edildiğini ancak bu çalışmanın aslına uygun şekilde yapılmadığını söyledi.