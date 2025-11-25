Muğla'da 65 yaş üstüne indirim geliyor! MUSKİ'de oy birliğiyle karar verildi

2





Başkan Aras, "Vatandaşlarımızın yüksek bedeller ödemesinin önüne geçiyoruz"



Güllük’te Su ve Kanalizasyon hizmetlerinin HZR Güllük Su ve Atıksu A.Ş. tarafından yürütülmesi ve işletme maliyetlerinin vatandaşlara yüksek bedeller olarak yansımasına neden olduğu yönünde gelen yoğun başvurular, şikâyetler ve talepler üzerine önemli bir adım attıklarını belirten Başkan Aras, "2041’e kadar sürecek bu sözleşme ister istemez tabi ki özel şirket tarafından işletilen su ve kanalizasyon idaresinin vatandaşlarımıza yüksek maliyetler olarak yansımasına yol açmış. Arkadaşlarımızın, MUSKİ yöneticilerinin ilgili firma ile yapmış olduğu çalışmalar, yine Güllük vatandaşlarımızın bizlerden yoğun talepleri, başvuruları, şikâyetleri neticesinde çeşitli görüşmeler istişareler konusunda buranın devri gündeme geldi. HZR Güllük Su ve Atıksu A.Ş.’nin Genel Müdürlüğümüze devredilmesi talebi komisyonumuzca uygun görülerek oy birliğiyle kabul edildi" dedi.



Kentin hızla artan nüfusu, yüksek yapılaşma oranı ve iklim krizinin etkileri karşısında sürdürülebilir su yönetimi için kritik bir adım attıklarını belirten Başkan Aras, "Su yönetimimizi geleceğe göre planlamamız gerekiyor. Bunu planlamak için tabi ki yatırımlar yapıyoruz ama asıl olan planlı çalışmak yani bir içme suyu master planı. Bu içme suyu master planıyla ilgili de yine MUSKİ Genel Müdürlüğü Havza Adasında şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Yani biz gelecek 50 yıl su projeksiyonu çıkartacak bir içme suyu master planı ile ilgili adımı atmış durumdayız. Bunu aynı zamanda atıksu masterplanı olarak da değerlendiriyoruz. Bunun içinde arkadaşlar sizi kutluyorum. Bu önemli. Bu planlama adımı bence hayati bir adım" dedi.