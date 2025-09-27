Muğla'da 40 metre aşağıda yapılıyor! Kış hasadı başladı, 81 ile kapış kapış satılıyor

6

Kavunun üretim ve hasat dönemlerinden bahseden Habibe Dural ise 23 yıldır ata tohumlarıyla kavun ürettiğine işaret ederek, "Mart sonunda kavunların tüpleme işlemini yapıyor, mayıs ayında ise dikimlerini gerçekleştiriyoruz. İlk hasadı yazlık kavunda ağustos ayında yaparak direk pazara götürüyoruz. Eylül ayında ise Karabağlar Yaylası'na ait kışlık kavunlarımız çıkıyor. Bunları topluyor, evde olgunlaştırıyoruz ve 15 gün sonra satışa sunuyoruz. Hem yazlık hem kışlık kavun üretiyoruz." şeklinde konuştu.