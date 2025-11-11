Muğla'da 13 yaşında okul bahçesinde fark etti! Tohumundan üretti TÜBİTAK destek verdi
Muğla'da 13 yaşındaki Emre okul bahçesinde keşfetti. Ortaokul öğrencisi Emre Erken, tohum halindeyken doğal sabuna çevirdi.
Danışman öğretmeni Derya Yıldırım'ın desteğini alan 13 yaşındaki Emre Erken, Muğla'da okul bahçesinde fark etti. Topladığı defne tohumlarını işledi ve laboratuvar ortamında doğal sabun üretti.
Çevre dostu yöntemle defne tohumlarını ekonomiye kazandırdı ve doğaya katkı sağladı.
Emre Erken, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca düzenlenen 2204-B 19. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması İzmir Bölge Sergisi'ne katılmaya hak kazandı.
Öğrenci Emre Erken, AA muhabirine, okullarının büyük bir bahçesinin olduğunu ve ekolojik bitkilerin dönüştürülmesi konusunda çalışma yaptıklarını söyledi.
Diğer adıyla "laurus nobilis" olarak da bilinen defne tohumunun israf olduğunu görünce araştırma yaptığını ifade eden Erken, "Defne tohumunu araştırmaya başladım. Defne bitkisi çok faydalı ama genellikle yapraklarının kullanıldığını, çekirdeği hakkında da çok sayıda bilimsel araştırma olup sağlığa faydasının kanıtlanmasına rağmen çok az kullanıldığını keşfettim." dedi.
Çoğu sabunun defne yağı ve yaprağı kullanılarak elde edildiğine dikkati çeken Erken, daha önce buna benzer bir çalışmanın yapılmadığını gördüklerini ifade etti.
Danışman öğretmen Derya Yıldırım da okuldaki birçok ürünü değerlendirdiklerini ve öğrencileriyle üç yıldır yenilikçi dersler yaptıklarını söyledi.
Menengiç, papatya, nar, mandalina ve zeytin gibi ürünleri de değerlendirdiklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:
"Okulumuz büyük bir bahçeye sahip ve endemik bitkiler açısından da zengin. Biz buraları da değerlendirmeyi çok önemsiyoruz. Çocuklarla yaptığımız üretimleri tarım alanlarını sürdürülebilir çalışmaları da bu şekilde değerlendirmeye çalıyoruz. 40'a yakın bitkimizi tarımsal anlamda ülkemize katkı sağlayacak şekilde değerlendirip paketliyoruz."