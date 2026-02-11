Muğla'da 112 milyon TL'lik tasarruf! MUSKİ açıkladı
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde hizmete aldığı mobil konkasör tesisleri sayesinde bugüne kadar 561 bin ton hafriyat atığını geri dönüştürerek yaklaşık 112 milyon TL tasarruf sağladı.
Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci yatırımları kapsamında kurulan mobil konkasör tesislerinde, il genelindeki kazı ve inşaat çalışmaları sonucu ortaya çıkan atık malzemeler işlenerek dolgu ve asfalt malzemesine dönüştürülüyor. Elde edilen geri kazanım ürünleri, Büyükşehir Belediyesi ile MUSKİ’nin yol ve altyapı çalışmalarında kullanılarak hem çevre korunuyor hem de kamu kaynakları verimli şekilde değerlendiriliyor.
Projeye ödül
Hayata geçirildiği günden bu yana çevresel ve ekonomik katkılarıyla dikkat çeken mobil konkasör uygulaması, ilk uygulama döneminde de örnek bir proje olarak değerlendirilmiş ve 2017 yılında MİARGEM tarafından düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışması’nda ‘Altyapı ve Çevre Projeleri’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Hafriyat ve Denetim Şube müdürü Ali Ekmel Keloğlu, "Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri gibi bizler de çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla çalışmaktayız. Kurulduğumuz günden bu yana yaklaşık 13 milyon ton hafriyat atığının bertarafını sağladık. Bunun yanı sıra 500 bin ton hafriyatı da geri kazanarak kurum yatırımlarımızda yeniden kullanımın önünü açtık. Bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz. Muğla'nın doğal değerlerini korumak ve daha temiz bir gelecek üretmek için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla süreceğiz" dedi.
Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projelerin yerel yönetimlerin en temel sorumlulukları arasında yer aldığını vurguladı. Mobil konkasör tesisleriyle hem çevresel etkileri en aza indirdiklerini, hem de kamu kaynaklarını etkin bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Başkan Aras, bu uygulamanın çevre koruma ile ekonomik verimliliği aynı anda hedefleyen örnek bir çalışma olduğunu ifade etti.