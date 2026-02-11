Muğla'da 112 milyon TL'lik tasarruf! MUSKİ açıkladı

2





Projeye ödül



Hayata geçirildiği günden bu yana çevresel ve ekonomik katkılarıyla dikkat çeken mobil konkasör uygulaması, ilk uygulama döneminde de örnek bir proje olarak değerlendirilmiş ve 2017 yılında MİARGEM tarafından düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışması’nda ‘Altyapı ve Çevre Projeleri’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görülmüştü.



Muğla Büyükşehir Belediyesi Hafriyat ve Denetim Şube müdürü Ali Ekmel Keloğlu, "Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri gibi bizler de çevre duyarlılığı ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla çalışmaktayız. Kurulduğumuz günden bu yana yaklaşık 13 milyon ton hafriyat atığının bertarafını sağladık. Bunun yanı sıra 500 bin ton hafriyatı da geri kazanarak kurum yatırımlarımızda yeniden kullanımın önünü açtık. Bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a teşekkür ediyoruz. Muğla'nın doğal değerlerini korumak ve daha temiz bir gelecek üretmek için çalışmalarımıza aynı kararlılıkla süreceğiz" dedi.