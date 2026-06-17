Muğla, Marmaris derken turizmin kalbi orada atmaya başladı: Yaz hareketliliği başladı

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Ailesiyle birlikte Kartepe ilçesinden gelen İlayda Yetimaslan, her yıl düzenli olarak Kandıra sahillerini tercih ettiklerini belirtti. Haziran ortası olmasına rağmen havanın oldukça sıcak olduğunu ifade eden Yetimaslan, "Su çok güzel. Burası, çocuğumuz daha çok eğlensin diye vakit geçirdiğimiz yerlerden bir tanesi. Ailecek geliyoruz. Şu an Haziranın ortasındayız ama ona göre gayet sıcak. Bu tarafları tercih etmemizin sebebi hem evimize yakın olması hem de güzel, beğendiğimiz bir yer olması. Birkaç beldeye ayrılıyor, hepsine tek tek uğramaya çalışıyoruz genelde" dedi.