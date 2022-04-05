Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte eğitimden ilk görüntüler...
Milli Savunma Bakanlığı, "Milli Anadolu Kartalı 2022" eğitiminden görüntüler paylaştı. Bakanlık, eğitimlerin 15 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.
• 05 Nisan 2022 - 17:29 • Son Güncelleme:
• 05 Nisan 2022 - 17:29 • Son Güncelleme:
1
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Dün başlayan Milli Anadolu Kartalı-2022/1 eğitimi, Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor. Eğitimler, 15 Nisan’a kadar milli unsurların katılımı ile sürecek" ifadeleri kullanıldı.
2
3
4
5