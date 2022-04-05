Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte eğitimden ilk görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Dün başlayan Milli Anadolu Kartalı-2022/1 eğitimi, Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor. Eğitimler, 15 Nisan’a kadar milli unsurların katılımı ile sürecek" ifadeleri kullanıldı.