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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte eğitimden ilk görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı, "Milli Anadolu Kartalı 2022" eğitiminden görüntüler paylaştı. Bakanlık, eğitimlerin 15 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.

• 05 Nisan 2022 - 17:29 • Son Güncelleme:
• 05 Nisan 2022 - 17:29 • Son Güncelleme:
1Milli Savunma Bakanlığı paylaştı İşte eğitimden ilk görüntüler...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Dün başlayan Milli Anadolu Kartalı-2022/1 eğitimi, Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor. Eğitimler, 15 Nisan’a kadar milli unsurların katılımı ile sürecek" ifadeleri kullanıldı.

2Milli Savunma Bakanlığı paylaştı İşte eğitimden ilk görüntüler...
3Milli Savunma Bakanlığı paylaştı İşte eğitimden ilk görüntüler...
4Milli Savunma Bakanlığı paylaştı İşte eğitimden ilk görüntüler...
5Milli Savunma Bakanlığı paylaştı İşte eğitimden ilk görüntüler...
6Milli Savunma Bakanlığı paylaştı İşte eğitimden ilk görüntüler...
7Milli Savunma Bakanlığı paylaştı İşte eğitimden ilk görüntüler...

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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte eğitimden ilk görüntüler...

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