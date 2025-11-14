Milli Piyango yılbaşı çekilişinde rekor geri sayım: 800 milyon TL dağıtım garantili büyük ikramiye heyecanı başladı!

5

Özden, “Her sene olduğu gibi bu sene de büyük ikramiyenin dağıtım garantili olması güveni artırıyor. O yüzden talebin de tabii ki çoğalmasına sebebiyet veriyor. Büyük ikramiyenin hepsi halka dağıtılacaktır. Herkes bunu böyle bilsin. O yüzden rahatlıkla gelip biletlerini alabilirler. Herkesin şansı bol olsun. Nimet Abla yaklaşık 100 seneye yakındır hizmet veriyor. Tabii ki halkın Nimet Abla'ya olan güveni tartışılmaz. Herkes burayı muhakkak özellikle yılbaşı zamanlarında ziyaret eder ve yılbaşı biletlerini temin eder. Düşünüyorum ki Nimet Abla bu Milli Piyango sektöründe bir marka oldu. Bu marka tabii ki çok önemli bir şey. İnşallah bundan sonra da bir 100 yıl daha devam edelim. Halka hizmet verelim ve büyük ikramiyeler dağıtmayı sürdürelim. Binlerce kişiyi zengin ettik. Bundan sonra da zengin etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.