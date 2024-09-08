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GündemMGM son dakika duyurdu! İstanbul dahil çok sayıda il için yağış alarmı: Daha kuvvetlisi gelecek
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MGM son dakika duyurdu! İstanbul dahil çok sayıda il için yağış alarmı: Daha kuvvetlisi gelecek

Havalar tersine döndü! Meteoroloji haritayı değiştirdi. Bugün İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verildi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; İstanbul’un bazı bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak etkili olacak. MGM tarafından yapılan uyarılarda yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi tehlikelere dikkat çekildi. Yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı hafta için de uyarılar peş peşe geldi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için tarih vererek daha kuvvetli yağışların görüleceğini açıkladı.

• 08 Eylül 2024 - 11:55 • Son Güncelleme:
• 08 Eylül 2024 - 11:55 • Son Güncelleme:
1MGM son dakika duyurdu İstanbul dahil çok sayıda il için yağış alarmı: Daha kuvvetlisi gelecek

Son dakika açıklaması geldi! İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte kuvvetli yağış etkili olacak.İstanbul'da günlerdir devam eden yağışlı hava bugün de etkisini gösteriyor. Sabah saatlerinde kapalı havanın hakim olduğu kentte yer yer sağanak yağış görülüyor.

2MGM son dakika duyurdu İstanbul dahil çok sayıda il için yağış alarmı: Daha kuvvetlisi gelecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında megakentin de bulunduğu bazı iller için sağanak uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada sağanak yağışla birlikte oluşabilecek tehlikelere dikkat çekildi.

3İSTANBULUN KUZEYİNE DİKKAT

İSTANBUL'UN KUZEYİNE DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege'nin kuzeydoğusu, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve kuzeydoğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Batı Karadeniz (Bolu hariç), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

5PROF. DR. ŞEN: İSTANBULA DAHA KUVVETLİSİ GELECEK

PROF. DR. ŞEN: İSTANBUL'A DAHA KUVVETLİSİ GELECEK

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'da Çarşamba ve Perşembe günleri daha kuvvetli yağışların görüleceğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

6EGE

EGE

Bugün Pazar sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzey (İstanbul dahil) ve doğusu Batı Karadeniz kuvvetli Öğlen den itibaren de Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Toroslar, İstanbul’un kuzey kıyıları, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Sivas’ın doğusu kuvvetli yağışlı.

7MGM son dakika duyurdu İstanbul dahil çok sayıda il için yağış alarmı: Daha kuvvetlisi gelecek

İstanbul bugün aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. 27 C. Akşam yağmur kesilir. Çarşamba Perşembe daha kuvvetli yağmur İstanbul'a gelebilir. Bugün Pazar Marmara'da rüzgar kuzeyden kuvvetli esecek. Sıcaklık 2 derece düştü pazartesi tekrar 2 derece yükselir.Karadeniz kıyıları denize girmek için sakıncalı.

8İLLERE GÖRE HAVA SICAKLIĞI

İLLERE GÖRE HAVA SICAKLIĞI

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzey kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutluİSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

9EGE

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı bulutluİZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açıkMANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

10AKDENİZ

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğusu parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Isparta hariç) Göller Yöresi ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkiisinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutluBURDUR °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutluHATAY °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

11İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Sivas'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutluKONYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYOZGAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde (Bolu hariç) bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

13ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 24°C

Parçalı bulutluMALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 26°C

Az bulutlu

15GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluGAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluSİİRT °C, 34°C

Az bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

16DENİZLERDE HAVA

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz’in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan, batısı periyot boyu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.