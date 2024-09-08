MGM son dakika duyurdu! İstanbul dahil çok sayıda il için yağış alarmı: Daha kuvvetlisi gelecek
Havalar tersine döndü! Meteoroloji haritayı değiştirdi. Bugün İstanbul dahil çok sayıda il için alarm verildi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre; İstanbul’un bazı bölgelerinde yerel kuvvetli sağanak etkili olacak. MGM tarafından yapılan uyarılarda yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi tehlikelere dikkat çekildi. Yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı hafta için de uyarılar peş peşe geldi. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için tarih vererek daha kuvvetli yağışların görüleceğini açıkladı.
• 08 Eylül 2024 - 11:55 • Son Güncelleme:
• 08 Eylül 2024 - 11:55 • Son Güncelleme: