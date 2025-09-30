Meyvenin parayla satılmadığı tek bahçe! Hasat 10 gün sürüyor, gelen bedava yiyor

3

Bahçe sahibi Ardin burada 5 bine yakın meyve ağacı olduğunu söyledi. Meyve yetiştiriciliğinin yanı sıra bahçede piknik alanı, konaklama, restoran gibi sosyal mekanların da olduğunu belirten Ardin, şöyle konuştu: "Bütün meyve çeşitlerimiz var. Çok güzel kayısılarımız vardı ve temmuz gibi hasadını tamamladık. 520 elma ağacımız var. Elmalarımız 4 çeşittir. Elma hasadı başladı. 10 gün sürer. Elmalarımız organiktir, ilaç kullanmıyoruz. Ağrı'da meyve yetişmez algısı var. Gelsinler burada meyveleri görsünler. Mayıs ayında meyve hasadına başlarız, kar düşene kadar devam ederiz. Ürünleri satmıyoruz, bahçeye gelenler ücretsiz tüketiyor."