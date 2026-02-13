Meteoroloji'den turuncu ve sarı kodlu uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli sağanak ve kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Başta İzmir, Antalya, Mersin ve Adana olmak üzere çok sayıda ilde şiddetli sağanak ve sel riski bulunurken; Doğu Anadolu'da kar, karla karışık yağmur ve çığ tehlikesi kapıda. İşte 13 Şubat 2026 hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Şubat 2026 hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz ve Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Erzurum, Çanakkale, Adıyaman çevreleri, Balıkesir, Gaziantep, Kilis ve Diyarbakır'ın batısında kuvvetli, İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinin güneyi, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevreleri, Kayseri'nin güneyinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.
KRİTİK UYARI
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.