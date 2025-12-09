Meteoroloji'den sarı kodlu alarm ve kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Kar yağışları kuvvetli geliyor
Son dakika haberine göre yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Yalova, Mersin, Karaman, Aksaray, Kastamonu, Tokat, Gümüşhane, Diyarbakır ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğusu, İstanbul'un Anadolu yakasının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Mersin çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
4 İLE SARI KODLU KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji'den Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
AFAD'DAN DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) kuvvetli kar yağışı için uyarı yapıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "9 Aralık 2025 Salı günü; Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda görülecek yağışların Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Siirt-Pervari ilçesi ile Van’ın güneyinin yüksek kesimlerinde gece saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Yalova çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Anadolu yakası yağmurlu
KIRKLARELİ 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
MANİSA 4°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Mersin çevreleri ile Antalya'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 2°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Karaman ve Aksaray çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
SİNOP 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE 12°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 12°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
VAN 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
SİİRT 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı