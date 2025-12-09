Meteoroloji'den sarı kodlu alarm ve kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Kar yağışları kuvvetli geliyor

13

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların, Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin batısında pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.



ERZURUM -1°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı



KARS -2°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı



MALATYA 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu



VAN 1°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı