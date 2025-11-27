Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 27 Kasım 2025 hava nasıl olacak?

1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre Ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.