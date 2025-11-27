Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 27 Kasım 2025 hava nasıl olacak?
Kaynak : Bengül Arıca
Meteoroloji'den alınan verilere göre Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Kasım 2025 hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre Ülkemizin iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullandı.