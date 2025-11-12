Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

8

BATI KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



DÜZCE 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



SİNOP 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı



ZONGULDAK 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı