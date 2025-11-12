Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Son dakika haberine göre kuvvetli sağanak yağışlar yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey, yarın (Perşembe) doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 9°C, 18°CParçalı bulutlu
İSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 16°CParçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 4°C, 13°CParçalı bulutlu
DENİZLİ 10°C, 18°CParçalı bulutlu
İZMİR 12°C, 21°CParçalı bulutlu
MANİSA 8°C, 18°CParçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA 5°C, 17°CParçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 3°C, 14°CParçalı bulutlu
ÇANKIRI 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 13°CParçalı bulutlu
KAYSERİ 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatleinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 15°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 3°C, 15°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak yağışlı
MARDİN 16°C, 20°CParçalı bulutlu
SİİRT 13°C, 22°CParçalı bulutlu