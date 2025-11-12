GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

12.11.2025 - 20:50Güncellenme Tarihi:

Son dakika haberine göre kuvvetli sağanak yağışlar yurtta etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Antalya, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

1Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

2Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, yarın (Perşembe) doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Niğde, Kayseri, Sivas ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 9°C, 18°CParçalı bulutlu

İSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 16°CParçalı bulutlu

5Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 13°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 10°C, 18°CParçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 21°CParçalı bulutlu

MANİSA 8°C, 18°CParçalı bulutlu

6Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 16°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 12°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA 5°C, 17°CParçalı bulutlu

7Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 3°C, 14°CParçalı bulutlu

ÇANKIRI 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 13°CParçalı bulutlu

KAYSERİ 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatleinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

8Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 10°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

9Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 15°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

10Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Bingöl çevrelerinin yağmur ve sağanak, kuzey kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -4°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 3°C, 15°CParçalı bulutlu

11Meteoroloji'den Niğde, Kayseri, Sivas, Giresun, Antalya, Bingöl ve Ordu'ya kuvvetli sağanak yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sağanak yağışlı

MARDİN 16°C, 20°CParçalı bulutlu

SİİRT 13°C, 22°CParçalı bulutlu