Meteoroloji’den kritik uyarı: Bugün başlıyor, 3 bölgede çok kuvvetli yağacak
Kaynak : Bengül Arıca
Meteoroloji’den art arda uyarılar geldi. Bugün itibarıyla yurtta sağanak yağış etkisini artırıyor. Özellikle Kıyı Ege başta olmak üzere Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yağışların zaman zaman kuvvetli seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji'den yapılan uyarıda "Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.