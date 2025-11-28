Meteoroloji’den kritik uyarı: Bugün başlıyor, 3 bölgede çok kuvvetli yağacak

1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Bursa ve Manisa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Çanakkale, Edirne, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.